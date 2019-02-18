За три дня работы "горячей линии" относительно ценовой информации на транспортные средства обработан 871 звонок.

За три дня работы многоканальной телефонной “горячей линии” по ценовой информации на транспортные средства обработан 871 звонок. Напомним, что консультация предоставляется в отношении автомобилей, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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В первый день было предоставлено 52 ответа, во второй – 487, сегодня, по оперативным данным, – уже 332. Сall-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.

22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого владельцы таких автомобилей, которые пожелают их растаможить, вынуждены будут платить акцизный налог по полной ставке.