За три доби роботи "гарячої лінії" щодо цінової інформації на транспортні засоби оброблено 871 дзвінок.

За три доби роботи багатоканальної телефонної “гарячої лінії” щодо цінової інформації на транспортні засоби оброблено 871 дзвінок. Нагадаємо, що консультація надається щодо автомобілів, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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У перший день надано 52 відповіді, у другий – 487, сьогодні, за оперативними даними, – вже 332. Сall-центр працює щоденно з 9.00 до 21.00 синхронно з відділами митного оформлення митниць ДФС.

22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок, що забажають їх розмитнити, змушені будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.