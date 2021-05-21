Итальянский автопроизводитель открыл вакансию пилота в команде по сим-рейсингу, и получить эту позицию может каждый желающий.

Lamborghini Official Sim Driver – так называется должность или титул будущего участника команды Lamborghini по виртуальным гонкам.

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Lamborghini открывает второй сезон "Реальной гонки" (Real Race). В прошлом году было получено более 2500 заявок для участия в соревнованиях из 109 стран мира, поэтому итальянский автопроизводитель решил провести его снова.

Конкуренция будет разбита на три региона: Европа, Америка и Азия. Сим-гонщики будут соревноваться как в традиционных Гран-при, так и в трех заездах на выносливость, и за свои выступления они будут получать баллы.

Турнир включает 10 туров и продлится с июня по ноябрь, причем каждое событие продлится неделю. С понедельника по пятницу будут проходить открытые квалификационные матчи, к которым может присоединиться каждый. 40 лучших будут приглашены к закрытому отборочному матчу, который будут проводить по субботам. Лучшие 20 водителей этой сессии получат приглашение на The Real Race в воскресенье.

Когда чемпионат завершится, лучшего водителя из каждого региона пригласят в штаб-квартиру Lamborghini с оплаченной поездкой. Там они получат VIP-тур по фабрике, встретят водителей Squadra Corse и смогут испытать свои силы за рулем настоящего Lamborghini. Один из трех финалистов получит возможность трудоустроиться официальным водителем симулятора Lamborghini на 2022 год.

Фото: Lamborghini Huracan GT3 EVO в симуляторе Assetto Corsa Competizione / Lamborghini

Соревнования проводятся на симуляторе Assetto Corsa Competizione, и все участники будут в равных условиях, поскольку будут иметь одинаковые машины – Lamborghini Huracan GT3 EVO. Трассы чемпионата будут включать треки Монца, Лагуна-Сека, Кьялами, Зандвоорт, Каталония, Силверстоун и Мизано-Адриатико, а гонки на выносливость будут проходить на треках Сузука, Нюрбургринг и Спа-Франкоршан. Все соревнования будут транслироваться на YouTube-канале Squadra Corse.

Все заинтересованные в участии в чемпионате могут зарегистрироваться на сайте Lamborghini e sports. Финал прошлогоднего соревнования можно увидеть в видео ниже.