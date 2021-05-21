Італійський автовиробник відкрив вакансію пілота у команді з сім-рейсінгу і здобути цю позицію може кожен охочий.

Lamborghini Official Sim Driver – так називається посада чи титул майбутнього учасника команди Lamborghini з віртуальних перегонів.

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Lamborghini відкриває другий сезон “Реальної гонки” (Real Race). Минулого року було отримано понад 2500 заявок для участі у змаганнях зі 109 країн світу, тому італійський автовиробник вирішив провести його знову.

Конкуренція буде розбита на три регіони: Європа, Америка та Азія. Сім-гонщики змагатимуться як у традиційних Гран-прі, так і в трьох заїздах на витривалість, і за свої виступи вони отримуватимуть бали.

Турнір включає 10 турів і триватиме з червня по листопад, причому кожна подія триватиме тиждень. З понеділка по п’ятницю відбуватимуться відкриті кваліфікаційні матчі, до яких може долучитися кожен. 40 найкращих будуть запрошені до закритого відбіркового матчу, який проводитимуть по суботах. Кращі 20 водіїв цієї сесії отримають запрошення на The Real Race у неділю.

Коли чемпіонат завершиться, найкращого водія з кожного регіону запросять до штаб-квартири Lamborghini з оплаченою поїздкою. Там вони отримають VIP-тур по фабриці, зустрінуть водіїв Squadra Corse та зможуть випробувати свої сили за кермом справжнього Lamborghini. Один із трьох фіналістів отримає можливість працевлаштуватися офіційним водієм симулятора Lamborghini на 2022 рік.

Фото: Lamborghini Huracan GT3 EVO у симуляторі Assetto Corsa Competizione / Lamborghini

Змагання проводяться на симуляторі Assetto Corsa Competizione і всі учасники будуть в рівних умовах, оскільки матимуть однакові машини – Lamborghini Huracan GT3 EVO. Траси чемпіонату включатимуть треки Монца, Лагуна-Сека, К'яламі, Зандвоорт, Каталонія, Сілверстоун та Мізано-Адріатіко, а перегони на витривалість відбуватимуться на треках Сузука, Нюрбургрінг та Спа-Франкоршан. Усі змагання транслюватимуться на YouTube-каналі Squadra Corse.

Усі зацікавлені в участі у чемпіонаті можуть зареєструватись на сайті Lamborghini e sports. Фінал торішнього змагання можна побачити у відео нижче.