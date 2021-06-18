18 июня 1959 г. мир увидел первый автомобиль с названием "Запорожец". Опытный образец новой компактной модели ЗАЗ объявили завершенным и выкатили из цеха на испытания.

Будущий народный автомобиль рождался непросто, поэтому сначала он был не таким, каким его знаем и любим. Проектировать его начали в советском исследовательском институте НАМИ и на заводе МЗМА, а затем передали на доработку на ЗАЗ. Поэтому изначально названия "Запорожец" у машины не было.

На двух верхних фото – “Запорожец”, которым его увидели во время первого появление на людях. Внизу справа – еще “М-444”

В Запорожье в 1959 г. новая машина попала совсем не в готовом к производству виде. Но на то время на Запорожском автозаводе уже было создано автомобильное конструкторское бюро (перед тем завод выпускал сельхозтехнику), коллектив которого довел машину до состояния серийного производства.

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Именно 18 июня машину выкатили из экспериментального цеха и все увидели на его передке новое название “Запорожець” – именно так, на украинском языке! Кузов еще нес на себе “москвичевские” черты – выштамповку на двери, вертикальную гребенку на заднем крыле, но уже потерял старомодные углы на стыке панели передка с крыльями и круглые сопла заборников воздуха.

Будущий ЗАЗ-965 "Запорожец" в пластилине – еще на этапе создания окончательного вида кузова

На тот момент “Запорожцу” еще оставалось избавиться также от сдвижных окон в дверях, переоформить передок и окончательно определиться с двигателем (V-4 или “оппозитник”). Но это уже были мелочи – в целом конструкция была готова и оставалось дождаться оборудование цехов под производство автомобиля вместо комбайнов. И уже в следующем году ЗАЗ-965 “Запорожец” появился на дорогах.

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