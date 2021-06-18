18 червня 1959 р. світ побачив перший автомобіль із назвою "Запорожець". Дослідний зразок нової компактної моделі ЗАЗ оголосили завершеним і викотили з цеху на випробування.

Майбутній народний автомобіль народжувався непросто, тож спочатку він був не таким, яким його знаємо і любимо. Проєктувати його почали в радянському дослідному інституті НАМІ й на заводі МЗМА, а потім передали на доопрацювання на ЗАЗ. Тому спочатку назви “Запорожець” в машини не було.

На двох верхніх фото – “Запорожець”, яким його побачили під час першого появу на людях. Внизу праворуч – ще “М-444”

До Запоріжжя у 1959 р. нова машина потрапила зовсім не в готовому до виробництва вигляді. Але на той час у Запорізькому автозаводі вже було створено автомобільне конструкторське бюро (перед тим завод випускав сільгосптехніку), колектив якого довів машину до стану серійного виробництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким був перший “Запорожець”: 5 секретів горбатого

Саме 18 червня машину викотили з експериментального цеху і всі побачили на його передку нову назву “Запорожець” – саме так, українською мовою! Кузов ще ніс на собі ”москвичьовські” риси – виштамповку на дверях, вертикальну гребінку на задньому крилі, але вже втратив старомодні кути на стику панелі передка з крилами та круглі сопла забірників повітря.

Майбутній ЗАЗ-965 “Запорожець” у пластилині – ще на етапі створення остаточного вигляду кузова

На той момент “Запорожцеві” ще залишалося позбутися також зсувних вікон у дверях, переоформити передок та остаточно визначитися із двигуном (V-4 чи “опозитник”). Але то вже були дрібниці – в цілому конструкція була готова і залишалося дочекатись обладнання цехів під виробництво автомобіля замість комбайнів. І вже наступного року ЗАЗ-965 “Запорожець” з’явився на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історія “Запорожця” – ЗАЗи, яких ми ніколи не побачимо