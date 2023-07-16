Расход моторного масла – очень распространенная проблема для многих двигателей с большим пробегом. Расскажем, что с этим делать, и как уменьшить его затраты.

Потеря моторного масла возможна только в трех случаях. Оно может вытекать из двигателя наружу, попадать в камеру сгорания или в систему охлаждения. Если в первом случае алгоритм действий по устранению неисправности более или менее ясен, то для других существует немало вариантов.

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Не правильно подобранное масло

Завод-производитель автомобиля всегда указывает, какое именно масло нужно заливать в конкретный двигатель. Здесь важна не только его вязкость, но и допуски. Отступать от рекомендаций производителя не стоит, поскольку это может привести не только к повышенному расходу масла, но и существенному уменьшению ресурса двигателя.

Подбирать моторное масло следует, ориентируясь на указания завода-изготовителя

Также важно быть уверенным в качестве масла, поскольку на рынке часто встречаются подделки. Покупать моторное масло желательно у официальных представителей или проверенных продавцов, которые могут подтвердить подлинность и качество продукта соответствующими сертификатами.

Износ двигателя

Износ цилиндро-поршневой группы приводит к увеличению щелей (зазоров). Поэтому через поршневые кольца масло попадает в камеру сгорания и сгорает там вместе с горючим. Это характерно для моторов с большим пробегом. Другие признаки изношенного двигателя – обычно он теряет мощность, тратит больше топлива и дымит.

Двигатель, потребляющий много масла, обычно сильно дымит.

"Лечится" это только капитальным ремонтом двигателя. А это дело недешевое и продолжительное по времени.

Залегание поршневых колец

Чаще всего причиной залегания поршневых колец является использование некачественного или неподходящего моторного масла. Симптомы такие же, как и при износе цилиндропоршневой группы. Но ситуацию можно исправить гораздо меньшими затратами, чем при капитальном ремонте двигателя.

Залегание поршневых колец можно "вылечить" без разборки двигателя

Есть как средства для раскоксовки поршневых колец, так и специальные способы очистки водородом. В первом случае через свечное отверстие в камеру сгорания заливают раствор, во втором просто подключают специальную установку и дают двигателю время поработать на холостом ходу.

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Клапан вентиляции картера

Давление в картере двигателя должно поддерживаться на расчетных значениях. Отвечает за это клапан вентиляции картера. Если он «залип» или мембрана в нем испортилась катрные газы, в большом количестве попадают через впускной коллектор в камеру сгорания. Обычно выход из строя клапана вентиляции картера сопровождается нестабильной работой двигателя на холостых оборотах.

Клапан вентиляции картерных газов стоит не слишком дорого.

Если клапан вентиляции картера вышел из строя, его лучше заменить. Однако в некоторых случаях помогает демонтаж и промывка.

Сальники клапанов

Также повышенный расход масла может быть из-за износа пара трения “клапан + направляющая клапана”. Со временем люфт самого клапана в посадочном месте увеличивается, и клапан начинает разбивать сальниковое уплотнение (маслосъемный колпачок, собирающий излишки масла). Как следствие, масло попадает в камеру сгорания.

Замена сальников клапанов не всегда приводит к желаемому результату

В большинстве случаев замена сальников клапанов не помогает или помогает на очень короткий период, ведь новые сальники также быстро портятся из-за слишком большого зазора между клапаном и направляющей.

Турбина

Износ вала и подшипников турбины приводит к попаданию масла во впускной тракт. При такой неисправности масло накапливается в патрубках, идущих от турбины и в интеркулер.

В случае неисправности турбины лучше произвести ее реставрацию.

Для устранения этой неисправности обычно реставрируют турбину, поскольку новая стоит совсем не дешево.

Нормальное потребление

Нормальным расходом можно считать потребление меньше литра масла на 10 000 км пробега. Что касается сильно изношенных двигателей, то расход смазочного материала может достигать пяти литров на 10 000 км. Такие моторы работают практически на грани ремонта.