Рост тарифов на электроэнергию в Украине может значительно сократить ценовую выгоду, которую получают владельцы электромобилей по сравнению с пользователями авто с двигателями внутреннего сгорания.

Даже в случае, если бы электрические машины имели преимущество перед традиционными по ценовым и эксплуатационными характеристиками, Украина не смогла бы обеспечить быстрый переход на "эко" -ТС из-за изношенной инфраструктуры.

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Такое мнение высказал генеральный директор торгового дома Sunoil и глава одноименной сети АЗС Леонид Косянчук, комментируя законопроект Министерства инфраструктуры (МИУ), который предлагает запретить продажу новых и ввоз в Украину всех авто с ДВС с 2030 года.

Он пояснил, что Евросоюз решил внедрить те же меры, что предлагает МИУ, но на 5 лет позже – с 2035 года. Но параллельно с усовершенствованием электромобилей, улучшением качества и емкости батарей, также развивается зарядная и сетевая инфраструктура.

В Украине же, где существует профицит генерации электроэнергии (перенаправить его на нужды электротранспорта – одно из обоснований МИУ по необходимости принятия проекта закона), есть большие проблемы с состоянием распределения электросетей. Если в Украине быстрыми темпами будет увеличиваться количество электромобилей, то "я вам даю гарантию, что на столбах будут гореть провода", – предостерег Косянчук.

"У нас в холодную зиму горят щитки в домах только потому, что люди включают утеплители, из-за чего растет потребление. Если мы подключим туда десяток-другой электромобильных зарядок – даже не "быстрых", а обычных, 7-12 кВт, – то сети могут не выдержать, так как они были построены 20-30 лет назад и не рассчитаны на это", – пояснил свою мысль Леонид Косянчук.

В свою очередь сторонник установления запрета на ввоз и продажу новых авто с ДВС, вице-президент Украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, считает, что в Украине "достаточно хорошее состояние электросети, которая досталась от СССР, и которую поддерживали, так как это не стоило больших денег".

Также, по его мнению, Украина имеет экологические преимущества по "чистоте" всего цикла производства и потребления электроэнергии. "У нас едва ли не самая чистая в мире атомная генерация – более 50%. Конечно, есть маневровые тепловые электростанции, но это тоже в течение 6 лет должно измениться. Уже сейчас атомные станции и гидроэлектростанции закупают литиевые накопительные батареи, чтобы уйти от функции балансировки электричества, которую выполняют частные, дорогие и "грязные" ТЭС", – комментирует Притоманов.

В то же время, если бы в ближайшие годы большая часть украинского автопарка стала электрической, то в стране бы возникли проблемы с нехваткой выработки электроэнергии, заявил ранее заместитель председателя Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его расчетам, для работы 9 млн электромобилей (по данным МВД на октябрь 2020 года, в Украине зарегистрировано 13,76 млн ТС), необходимо было бы дополнительно выработать 18 млрд кВт-ч/год.

"Чтобы обеспечить такое потребление, нужно будет до 2030 года достроить энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. И еще полмиллиарда киловатт-часов не хватит", – констатировал Рябцев.