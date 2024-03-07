Названы пять причин стука в моторе после замены масла. В случае возникновения шума необходимо немедленно обратиться в сервис.

Прежде всего характерный стук может возникнуть из-за неправильного уровня масла. Причем мотор может работать неисправно как в случае недостатка, так и при избытке смазочного материала.

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Вторая причина связана с проблемами масляного фильтра. Стук в двигателе может появиться, если деталь неправильно установлена, с нее не снята упаковочная пленка, или она забилась. В таком случае ситуация приведет к ограничению потока масла и снижению его давления. Так же характерный стук может свидетельствовать о том, что двигателю требуется время для достижения достаточного давления масла. Обычно на это требуется несколько секунд.

Еще одной причиной шумов может быть неисправный насос или загрязненные масляные каналы. Кроме того, стук происходит из-за некачественного или непригодного для мотора смазочного материала. Также при замене масла необходимо использовать подходящий по всем параметрам фильтр.

Кроме того, после замены масла двигатель может стучать, если до этого он был неисправен и в него залили присадки, которые делают масло более густым.

В случае появления стука в двигателе после замены масла рекомендуется немедленно заглушить мотор, после чего обратиться в сервисный центр, во избежание серьезных проблем с агрегатом.