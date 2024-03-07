Названо п'ять причин стукоту в моторі після заміни оливи. У разі виникнення шуму необхідно негайно звернутися до сервісу.

Насамперед характерний стукіт може виникнути через неправильний рівень оливи. Причому мотор може працювати несправно як у разі нестачі, так і при надлишку мастильного матеріалу.

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Друга причина пов'язана з проблемами оливного фільтра. Стук у двигуні може з'явитися, якщо деталь неправильно встановлена, з неї не знято упаковочну плівку, або вона забилася. У такому разі ситуація призведе до обмеження потоку оливи та зниження її тиску. Так само характерний стукіт може свідчити про те, що двигуну потрібен час для досягнення достатнього тиску мастила. Зазвичай на це потрібно кілька секунд.

Ще однією причиною шумів може бути несправна помпа чи забруднені масляні канали. Крім того, стукіт відбувається через неякісний або непридатний для мотора мастильний матеріал. Також при заміні олії необхідно використовувати відповідний за усіма параметрами фільтр.

Окрім того, після заміни масла двигун може стукати, якщо до цього він був несправний і у нього залили присадки, які роблять оливу густішою.

У разі появи стуку в двигуні після заміни оливи рекомендується негайно заглушити мотор, після чого звернутися до сервісного центру, щоб уникнути серйозних проблем із агрегатом.