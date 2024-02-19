Про троїння двигуна чув майже кожен автолюбитель. Однак це не загальне розмите визначення несправності, а цілком конкретний набір симптомів та причин.

Вираз "двигун троїть" означає наявність симптомів відмови одного з циліндрів. Дане народне визначення виникло ще багато десятиліть тому. Малось на увазі, що двигун працює на трьох циліндрах замість чотирьох — отже, «троїть». Зараз це визначення застосовується до двигунів з будь-якою кількістю циліндрів і означає, що один або декілька циліндрів не працюють належним чином.

Читайте також: Що станеться з двигуном, якщо в нього залити надто багато оливи: відео

У такому випадку різко падають усі характеристики. Оберти плавають, машина неохоче йде на розгін, можливі простріли в глушник і ривки. Часто відчувається запах бензину у вихлопі та інші, не типові для штатної роботи симптоми.

Звичайно, з сьогоднішньою кількістю датчиків і електронних систем однозначно визначити, що двигун саме троїть, а не захлинається через несправний дросель, клапан холостого ходу або некоректні показання якогось датчика, вже не так просто. Для точного встановлення причини несправності необхідно скористатися діагностичним сканером.

Як згадувалося вище, формально визначення "троїть мотор" має на увазі відмову одного або навіть декількох циліндрів. Паливоповітряна суміш у ньому не спалахує (або її зовсім немає) і не робить корисної роботи — циліндр “халтурить” і поршень у ньому рухається за рахунок роботи інших. Це може статися з таких причин.

Проблеми із системою запалювання

Тут лише три компоненти, серед яких потрібно шукати винуватця: свічка, котушка чи високовольтний провід, якщо він є. У потрібний момент у камері згоряння не генерується іскровий заряд, і суміш не підпалюється, а просто вилітає в трубу буквально. В окремих випадках причиною може бути відмова керуючої електроніки (немає сигналу на котушку) через несправність проводки або збій блоку керування двигуном, але в загальній статистиці частка таких інцидентів вкрай мала.

Часто причиною троїння двигуна стають свічки запалення

Подача палива

Друга, ймовірно, причина троїння — відсутність нормального живлення циліндра. Подача палива (частково або повністю) може бути припинена через закорковування форсунки брудом або її виходу з ладу через природне зношування. Рідше трапляється обрив проводки на форсунку або некоректні імпульси з боку блоку управління - як і у випадку із запаленням. Також іноді трапляються випадки “заливання” – коли пального подається значно більше ніж потрібно.

Несправність форсунки може бути причиною троїння

Проблеми з компресією

Для здійснення нормального робочого циклу в кожному циліндрі на такті стиснення повинна створюватись певна компресія. Якщо значення компресії сильно впало, при запаленні паливоповітряної суміші не буде досягнуто розрахункового тиску на поршень. Простими словами, поршень буде працювати не в повну потужність, що явно створить проблеми з функціонуванням двигуна в цілому.

При найгіршому збігу, якщо компресія мінімальна, суміш може взагалі не спалахувати від іскрового розряду свічки. У цьому випадку поршень не буде виконувати жодної роботи, як у вищеописаному сценарії з несправним запаленням або повною відмовою форсунки. Падіння компресії та подальше троїння може бути спричинене наступними несправностями:

Залягли поршневі кільця.

Прогар клапана.

Пробій прокладки ГБЦ.

Прогар поршня.

Прогорівший клапан – одна з можливих причин втрати компресії.

Що робити, якщо двигун троїть

Коли є тверда впевненість у причині троїння — наприклад, діагностика показала, що в одному з циліндрів постійні перепустки запалювання чи помилка по форсунці — все залежить від власника. Якщо кваліфікація та бажання покопатися у машині дозволяють, можна спробувати усунути причину самостійно. Складність робіт може змінюватись кардинально: від заміни свічки, де знадобиться всього пара ключів, до знімання головки блоку циліндрів. А то й розбирання поршнів — якщо наслідки несправності виявилися надто серйозними. Однак у переважній більшості випадків пересічному автолюбителю доведеться звертатися до сервісу.

Читайте також: Чи варто прогрівати двигун при тривалій стоянці машини: поради

Що стосується рекомендацій з експлуатації автомобіля, на якому троїть двигун, вона однозначна: мінімізувати поїздки і якнайшвидше усунути причину. При цьому якщо все ж таки терміново потрібно кудись доїхати, необхідно уникати підвищених оборотів, а роботу з газом здійснювати максимально плавно.