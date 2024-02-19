О троении двигателя слышал почти каждый автолюбитель. Однако это не общее размытое определение неисправности, а вполне конкретный набор симптомов и причин.

Выражение "двигатель троит" означает наличие симптомов отказа одного из цилиндров. Данное народное определение возникло еще много десятилетий назад. Имелось в виду, что двигатель работает на трех цилиндрах вместо четырех - следовательно, "троит". Сейчас это определение применяется к двигателям с любым количеством цилиндров и означает, что один или несколько цилиндров не работают должным образом.

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В таком случае резко падают все характеристики. Обороты плавают, машина неохотно идет на разгон, возможны прострелы в глушитель и рывки. Часто чувствуется запах бензина в выхлопе и другие, не типичные для штатной работы симптомы.

Конечно, с сегодняшним количеством датчиков и электронных систем однозначно определить, что двигатель именно троит, а не захлебывается из-за неисправного дросселя, клапана холостого хода или некорректных показаний какого-то датчика уже не так просто. Для точного установления причины неисправности необходимо воспользоваться диагностическим сканером.

Как упоминалось выше, формально определение "троит мотор" подразумевает отказ одного или даже нескольких цилиндров. Топливовоздушная смесь в нем не воспламеняется (или ее совсем нет) и не делает полезной работы - цилиндр "халтурит" и поршень в нем движется за счет работы других. Это может произойти по следующим причинам.

Проблемы с системой зажигания

Здесь всего три компонента, среди которых нужно искать виновника: свеча, катушка или высоковольтный провод, если он есть. В нужный момент в камере сгорания не генерируется искровой заряд, и смесь не поджигается, а просто вылетает в трубу буквально. В отдельных случаях причиной может быть отказ управляющей электроники (нет сигнала на катушку) из-за неисправности проводки или сбой блока управления двигателем, но в общей статистике доля таких инцидентов крайне мала.

Часто причиной троения двигателя становятся свечи зажигания

Подача топлива

Вторая, вероятно, причина троения - отсутствие нормального питания цилиндра. Подача топлива (частично или полностью) может быть прекращена из-за закупоривания форсунки грязью или ее выхода из строя из-за естественного износа. Реже случается обрыв проводки на форсунку или некорректные импульсы со стороны блока управления - как и в случае с зажиганием. Также иногда встречаются случаи "заливки" - когда горючего подается значительно больше чем нужно.

Неисправность форсунки может быть причиной троения

Проблемы с компрессией

Для осуществления нормального рабочего цикла в каждом цилиндре на такте сжатия должна создаваться определенная компрессия. Если значение компрессии сильно упало, при воспламенении топливовоздушной смеси не будет достигнуто расчетного давления на поршень. Простыми словами, поршень будет работать не в полную мощность, что явно создаст проблемы с функционированием двигателя в целом.

При наихудшем совпадении, если компрессия минимальная, смесь может вообще не воспламеняться от искрового разряда свечи. В этом случае поршень не будет выполнять никакой работы, как в вышеописанном сценарии с неисправным зажиганием или полным отказом форсунки. Падение компрессии и дальнейшее троение может быть вызвано следующими неисправностями:

Залегшие поршневые кольца.

Прогар клапана.

Пробой прокладки ГБЦ.

Прогар поршня.

Прогоревший клапан – одна из возможных причин потери компрессии.

Что делать, если двигатель троит

Когда есть твердая уверенность в причине троения - например, диагностика показала, что в одном из цилиндров постоянные перепустки зажигания или ошибка по форсунке - все зависит от владельца. Если квалификация и желание покопаться в машине позволяют, можно попробовать устранить причину самостоятельно. Сложность работ может варьироваться кардинально: от замены свечи, где понадобится всего пара ключей, до снятия головки блока цилиндров. А то и разборки поршней - если последствия неисправности оказались слишком серьезными. Однако в подавляющем большинстве случаев рядовому автолюбителю придется обращаться в сервис.

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Что касается рекомендаций по эксплуатации автомобиля, на котором троит двигатель, она однозначна: минимизировать поездки и как можно быстрее устранить причину. При этом если все же срочно нужно куда-то доехать, необходимо избегать повышенных оборотов, а работу с газом осуществлять максимально плавно.