Почему электрофургонов MAXUS в Украине становится все больше

MAXUS – первый в Украине бренд, специализирующийся исключительно на электрических коммерческих авто, – развивает собственную дилерскую и сервисную сеть, которая охватывает все больше городов и обеспечивает новое качество поддержки для бизнеса по всей стране.

По состоянию на июль 2025 MAXUS уже имеет 6 официальных дилеров и 3 сертифицированных сервисных партнеров. География представительств охватывает ключевые регионы страны: Киев (2 дилера), Винницу, Днепр, Черкассы и Хмельницкий. Сервисная поддержка доступна в Житомире, Черновцах и Тернополе.

Это означает, что клиенты могут рассчитывать на оперативную диагностику, техническую помощь и консультации без необходимости преодолевать сотни километров до ближайшего центра обслуживания.

Кстати немецкая почта закупит тысячи электрических фургонов

"Наша цель - не просто продавать электромобили. Мы строим экосистему поддержки для бизнеса, который выбирает современный транспорт: с гарантиями, обучением, запчастями и четким стандартом сервиса", - отмечает Евгения Смирнова, директор ООО "РСА Украина", официального представителя MAXUS в Украине.

Разветвленная сеть имеет решающее значение для покупателей электромобилей, ведь электротранспорт требует специализированного подхода. Речь идет не только о ремонте - важно иметь доступ к квалифицированной диагностике, обновление ПО, оригинальных запчастей и профессиональных консультаций по эксплуатации.

Официальная сеть MAXUS гарантирует прозрачные условия приобретения, единую рекомендованную стоимость обслуживания во всех дилерских центрах и доступ к европейскому складу из более 3000 автомобилей. Доставка авто в Украину занимает до 4 недель.

Среди ключевых партнеров в столице - ВИДИ ДРАЙВ, официальный дилер MAXUS, входящий в группу компаний ВИДИ - одного из лидеров автомобильного рынка Украины. С более чем 30-летним опытом, 21 дилерским центром и полным спектром услуг, компания обеспечивает клиентам исключительное качество обслуживания на каждом этапе: от выбора авто до послегарантийной поддержки.

MAXUS E-Deliver 9

Растущая сеть: следующая остановка – Запад и Юг

В MAXUS не останавливаются на достигнутом. Уже ведутся активные переговоры с потенциальными партнерами во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе. Расширение планируется не только в части продаж, но и сервисной поддержки - там, где бизнес проявляет интерес к электрическому коммерческому транспорту.

"Мы хотим, чтобы каждый клиент - от малого бизнеса до муниципалитета - имел рядом не только транспорт, но и надежный сервис. Это и есть настоящий переход на электромобильность", – комментируют в компании.

MAXUS придерживается принципа, что инфраструктура - это не опция, а основа современной мобильности. И с каждым новым партнером она становится ближе, понятнее и выгоднее для бизнеса во всех регионах Украины.