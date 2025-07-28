Немецкая почта закупит тысячи электрических фургонов Ford

В сообщении почтовой службы Post & Parcel Germany (P&P) сказано, что начали поставляться две модели Ford. В первом случае это самый популярный электрический фургон в Европе E-Transit в 2-тонном сегменте, а втором – его "брат" E-Transit Custom, однотонный фургон номер 1 в Европе.

После достижения этой цели количество электрофургонов Ford Pro в бизнес-подразделении Post & Parcel Germany составит 4900 автомобилей. Это делает Ford одним из крупнейших поставщиков электромобилей для Deutsche Post и DHL.

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Общее количество электромобилей в P&P возрастет примерно до 35 000 – это самый большой автопарк электромобилей доставки в Германии. Фургоны упомянутого производителя уже поставляются.

E-Transit лучше всего соответствует работе почтовой службы в городах. Объем грузового пространства составляет 18 кубических метров, что соответствует примерно 200 посылкам, которые можно перевезти в транспортном средстве.

Клаудия Фогт (слева), директор Ford Pro в Германии, Австрии и Швейцарии, и Никола Хаглайтнер, член правления по вопросам почты и посылок DHL Group. Фото: DHL.

Аккумулятор емкостью 68 кВт-ч дает E-Transit запас хода до 315 километров. Батарея с емкостью 89 кВт-ч дает запас хода до 402 км, но она идет как опция и будет комплектоваться на машины с увеличенным плечом городских и пригородных перевозок.

Однако самым распространенным будет все-таки вариант с меньшим аккумулятором, поскольку в городских районах средняя длина маршрута электрических фургонов составляет от 20 до 30 километров. Относительно машин с двигателем внутреннего сгорания E-Transit экономит 4 тонны CO 2 и 1200 литров дизельного топлива в год.

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Меньший E-Transit Custom осуществляет комбинированную доставку, то есть совместную доставку писем и посылок в сельских и пригородных районах. Объем его грузового пространства составляет 6,8 кубического метра, емкость аккумулятора – 64 кВт-ч, а запас хода – до 328 километров. По сравнению с аналогичным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, E-Transit Custom экономит 4 тонны CO 2 и 1200 литров дизельного топлива в год.

Кроме электрических фургонов, производитель машин предоставляет почтовикам комплексный пакет решений для максимально эффективной эксплуатации электрического парка. Речь идет о подключении программного обеспечения E-Telematics. Кроме того, почтовые службы Deutsche Post и DHL используют мобильный сервис Ford Pro.

Группа DHL стремится сократить все выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Как промежуточный шаг, доля электромобилей в автопарке доставки на первой и последней миле будет увеличена до более 66 процентов к 2030 году.

Подразделение Post & Parcel Germany планирует расширить до конца года собственный автопарк доставки примерно до 37 000 электромобилей различных типов и марок.