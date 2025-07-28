Німецька пошта закупить тисячі електричних фургонів Ford

У повідомленні поштової служби Post & Parcel Germany (P&P) сказано, що постачатимуться дві моделі Ford. У першому випадку це буде найпопулярніший електричний фургон у Європі E-Transit у 2-тонному сегменті, а другому – його "брат" E-Transit Custom, однотонний фургон номер 1 у Європі.

Після досягнення цієї мети кількість електрофургонів Ford Pro у бізнес-підрозділі Post & Parcel Germany становитиме 4900 автомобілів. Це робить Ford одним з найбільших постачальників електромобілів для Deutsche Post та DHL.

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Загальна кількість електромобілів у P&P зросте приблизно до 35 000 – це найбільший автопарк електромобілів доставки в Німеччині. Фургони згаданого виробника вже постачаються.

E-Transit якнайкраще відповідає роботі поштової служби у містах. Об'єм вантажного простору становить 18 кубічних метрів, що відповідає приблизно 200 посилкам, які можна перевезти в транспортному засобі.

Клаудія Фогт (ліворуч), директор Ford Pro у Німеччині, Австрії та Швейцарії, та Нікола Хаглайтнер, член правління з питань пошти та посилок DHL Group. Фото: DHL.

Акумулятор місткістю 68 кВт-год дає E-Transit запас ходу до 315 кілометрів. Батарея з місткістю 89 кВт-год дає запас ходу до 402 км, але вона йде як опція й буде комплектуватися на машини зі збільшеним плечем міських та приміських перевезень.

Однак найпоширенішим буде все-таки варіант з меншим акумулятором, оскільки у міських районах середня довжина маршруту електричних фургонів становить від 20 до 30 кілометрів. Відносно машин із двигуном внутрішнього згоряння E-Transit економить 4 тонни CO 2 та 1200 літрів дизельного пального на рік.

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Менший E-Transit Custom здійснює комбіноване доставлення, тобто спільне доставлення листів та посилок у сільських та приміських районах. Об'єм його вантажного простору становить 6,8 кубічного метра, місткість акумулятора — 64 кВт-год, а запас ходу — до 328 кілометрів. Порівняно з аналогічним автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння, E-Transit Custom економить 4 тонни CO 2 та 1200 літрів дизельного пального на рік.

Окрім електричних фургонів, виробник машин надає поштовикам комплексний пакет рішень для максимально ефективної експлуатації електричного парку. Мова йде про підключення програмного забезпечення E-Telematics. Крім того, поштові служби Deutsche Post та DHL використовують мобільний сервіс Ford Pro.

Група DHL прагне скоротити всі викиди парникових газів до нуля до 2050 року. Як проміжний крок, частка електромобілів у автопарку доставлення на першій та останній милі буде збільшена до понад 66 відсотків до 2030 року.

Підрозділ Post & Parcel Germany планує розширити до кінця року власний автопарк доставлення приблизно до 37 000 електромобілів різних типів та марок.