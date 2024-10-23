Акумуляторний Ford E-Transit зрівнявся у ціні з дизельним

У вартості володіння акумуляторні "Транзити" ще дешевші відносно дизельних версій, оскільки їх власники значно економлять на пальному, технічному обслуговуванні та мають інші стимули від заохочень держави за користування екологічно чистим траyспортом.

Акумуляторний E-Transit, пише electrek.co, отримав досить значне оновлення. По-перше, місткість акумулятора зросла з 67 до 89 кВт-год. По-друге, зарядка тепер швидша як від змінного, так і постійного струму.

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Модель 2025 року отримала кілька додаткових опцій, з-поміж яких є додавання "пакетів" прямо з заводу. Щоб клієнт потім не переганяв фургон заводської конфігурації у спеціалізовані майстерні та ательє на переробку під власну специфіку, Ford зробить потрібний набір прямо з заводу.

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал - Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація

Нові пакети включають:

Для електриків, який включає висувні ящики та ящики для зберігання деталей і котушок для підвішування пучків проводів – від 4370 доларів США.

HVAC, що включає великі полиці та контейнери для зберігання, а також спеціалізовані стійки для зберігання холодоагенту – від 4440 доларів США.

Генерального підрядника – кілька багатоцільових полиць, ящиків для сміття, ящиків і гачків – від 2900 доларів США.

Складних стелажів із глибокими складаними полицями великої місткості, призначеними для служб доставки – від 3300 доларів США.

Хоча автопарки вже мають відносини зі своїми постачальниками модернізації, це має спростити процес підбору найпростіших рішень.

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Щодо цінника Ford E-Transit 2025 року, то він дешевший від попередніх версій, а з врахуванням стимулювання та інших пільг дає економію ще й за експлуатаційними затратами. Вартість у США стартує від 51 000 доларів. Версія з кабіною шасі починається від 46 200 доларів.

Ford Transit з ДВЗ починаються з тієї ж ціни, що й E-Transit, але вартість володіння класичного фургона дорожча від електричного.