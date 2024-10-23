Аккумуляторный Ford E-Transit сравнялся в цене с дизельным

В стоимости владения аккумуляторные "Транзиты" еще дешевле относительно дизельных версий, поскольку их владельцы значительно экономят на топливе, техническом обслуживании и имеют другие стимулы от поощрений государства за пользование экологически чистым траyспортом.

Аккумуляторный E-Transit, пишет electrek.co, получил довольно значительное обновление. Во-первых, емкость аккумулятора выросла с 67 до 89 кВт-ч. Во-вторых, зарядка теперь быстрее как от переменного, так и постоянного тока.

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Модель 2025 года получила несколько дополнительных опций, среди которых есть добавление "пакетов" прямо с завода. Чтобы клиент потом не перегонял фургон заводской конфигурации в специализированные мастерские и ателье на переделку под собственную специфику, Ford сделает нужный набор прямо с завода.

Какой автосервис выбрать? Ведь каждый тип автомобиля имеет свои особенности, которые требуют специальных знаний на оборудование. Одна из крупнейших сетей автосервисов в Украине, которые имеют специализированные инструменты и профессиональный персонал - Bosch Auto Service. А для владельцев дизельных авто работает Bosch Diesel Service, где разбираются именно на этих типах двигателей. Рекламная информация

Новые пакеты включают в себя:

Для электриков, который включает выдвижные ящики и ящики для хранения деталей и катушек для подвешивания пучков проводов – от 4370 долларов США.

HVAC, включающий большие полки и контейнеры для хранения, а также специализированные стойки для хранения хладагента – от 4440 долларов США.

Генеральный подрядчик – несколько многоцелевых полок, ящиков для мусора, ящиков и крючков – от 2900 долларов США.

Складные стеллажи с глубокими складными полками большой вместимости, предназначенными для служб доставки – от 3300 долларов США.

Хотя автопарки уже имеют отношения со своими поставщиками модернизации, это должно упростить процесс подбора простейших решений.

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Что касается ценника Ford E-Transit 2025 года, то он дешевле предыдущих версий, а с учетом стимулирования и других льгот дает экономию еще и по эксплуатационным затратам. Стоимость в США стартует от 51 000 долларов. Версия с кабиной шасси начинается от 46 200 долларов.

Ford Transit с ДВС начинаются с той же цены, что и E-Transit, но стоимость владения классического фургона дороже электрического.