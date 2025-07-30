Чому електрофургонів MAXUS в Україні стає все більше

MAXUS — перший в Україні бренд, що спеціалізується виключно на електричних комерційних авто, — розбудовує власну дилерську та сервісну мережу, яка охоплює дедалі більше міст і забезпечує нову якість підтримки для бізнесу по всій країні.

Станом на липень 2025 року MAXUS вже має 6 офіційних дилерів і 3 сертифікованих сервісних партнерів. Географія представництв охоплює ключові регіони країни: Київ (2 дилери), Вінницю, Дніпро, Черкаси та Хмельницький. Сервісна підтримка доступна у Житомирі, Чернівцях і Тернополі.

Це означає, що клієнти можуть розраховувати на оперативну діагностику, технічну допомогу та консультації без потреби долати сотні кілометрів до найближчого центру обслуговування.

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«Наша мета — не просто продавати електромобілі. Ми будуємо екосистему підтримки для бізнесу, який обирає сучасний транспорт: із гарантіями, навчанням, запчастинами та чітким стандартом сервісу», — зазначає Євгенія Смірнова, директорка ТОВ «РСА Україна», офіційного представника MAXUS в Україні.

Розгалужена мережа має вирішальне значення для покупців електромобілів, адже електротранспорт вимагає спеціалізованого підходу. Йдеться не лише про ремонт — важливо мати доступ до кваліфікованої діагностики, оновлення ПЗ, оригінальних запчастин та фахових консультацій з експлуатації.

Офіційна мережа MAXUS гарантує прозорі умови придбання, єдину рекомендовану вартість обслуговування в усіх дилерських центрах та доступ до європейського складу з понад 3000 автомобілів. Доставлення авто в Україну займає до 4 тижнів.

Серед ключових партнерів у столиці — ВІДІ ДРАЙВ, офіційний дилер MAXUS, що входить до групи компаній ВІДІ — одного з лідерів автомобільного ринку України. З понад 30-річним досвідом, 21 дилерським центром та повним спектром послуг, компанія забезпечує клієнтам виняткову якість обслуговування на кожному етапі: від вибору авто до післягарантійної підтримки.

MAXUS E-Deliver 9

Мережа, що зростає: наступна зупинка — Захід та Південь

У MAXUS не зупиняються на досягнутому. Уже ведуться активні переговори з потенційними партнерами у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Одесі. Розширення планується не лише в частині продажів, а й сервісної підтримки — там, де бізнес проявляє цікавість до електричного комерційного транспорту.

«Ми хочемо, щоб кожен клієнт — від малого бізнесу до муніципалітету — мав поруч не лише транспорт, а й надійний сервіс. Це і є справжній перехід на електромобільність», — коментують в компанії.

MAXUS дотримується принципу, що інфраструктура — це не опція, а основа сучасної мобільності. І з кожним новим партнером вона стає ближчою, зрозумілішою та вигіднішою для бізнесу в усіх регіонах України.