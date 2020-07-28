Издавна считается, что летом автомобиль должен потреблять меньше топлива. Но на практике мы иногда замечаем, что это не совсем так. Почему так бывает?

Теоретически, в теплое время года расход горючего действительно должен быть меньше. Ведь двигатель прогревается быстрее и все процессы в нем почти сразу идут нормально: распыление и испарение топлива на впуске, воспламенение рабочей смеси в цилиндре и ее сгорание.

Летом двигатель прогревается почти мгновенно, но теплое время года не обязательно приводит к снижению расхода топлива

Также те, кто привык прогревать двигатель перед поездкой, летом тратят на это меньше времени и соответственно горючего. А еще – меньшее сопротивление движению создает постоянно прогретая трансмиссия и отсутствие на дороге препятствий в виде снега и льда.

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Несмотря на это водители, которые тщательно фиксируют все расходы на заправку машины, часто замечают, что летом они не уменьшаются. Почему же?

Чаще работает кондиционер. Компрессор кондиционера добавляет к аппетиту мотора 0,5-1,0 л/100 км, особенно в городе. Это легче заметить в машинах, где охладитель включается кнопкой AC, и меньше – в машинах с климат-контролем, который активирует кондишин автоматически, в том числе и при не очень жаркой погоде. Тем более если у вас есть привычка сидеть в машине на парковке с работающим для охлаждения салона двигателем. К слову, работа отопления зимой, в отличие от работы кондиционера, дополнительного горючего не требует.

Во многих современных авто климат-контроль активирует компрессор кондиционера, не "спрашивая разрешения" у водителя

Более активный стиль езды. Чистый сухой асфальт – особенно после зимнего гололеда и снежных колей – провоцирует многих драйверов к энергичной езде. Которая, конечно, повышает расход топлива, поскольку каждое ускорение – это лишняя порция бензина, газа или дизтоплива, поданная в цилиндры.

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Двигатель меньше работает на бензине (машины с ГБО). Поскольку не менее половины бензиновых машин в Украине оснащены ГБО, этот момент важен для многих владельцев. Поскольку основным видом топлива в таких авто является газ, в первую очередь замечают именно его расход. Причем в коротких поездках расход газа летом заметно возрастает, ведь двигатель переключается на газ буквально через несколько минут, машина практически не ездит на бензине.

После зимних месяцев вынужденной медленной езды владельцы мощных авто переходят к слишком активному стилю, что приводит к чрезмерному расходу горючего

Заправка на случайных АЗС. Из-за большего количества дальних путешествий в летний период чаще приходится заправляться на неизвестных АЗС. В том числе и на тех, которые продают топливо сомнительных кондиций. Между тем, качество бензина и дизтоплива влияет на аппетит двигателя, что особенно заметно на дальних маршрутах.

Рекомендация авто24

Весьма возможно, что повышенный (по вашему мнению!) расход горючего летом – всего лишь ваша плата за комфорт и возможность передвигаться в свободном стиле. Но если у вас возникли серьезные подозрения относительно адекватности расхода топлива, посетите авторитетную СТО. Чтобы там проверили параметры работы двигателя и ходовую часть – подшипники ступиц и углы установки колес. Ведь не исключено, что к естественным причинам частично добавились и технические проблемы.

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