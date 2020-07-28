Здавна вважається, що влітку автомобіль має споживати менше пального. Але на практиці ми помічаємо, що це не зовсім так. Чому так буває?

Теоретично, в теплу пору року витрата пального справді має бути меншою. Адже двигун прогрівається швидше і всі процеси у ньому майже відразу йдуть оптимально: розпилення та випаровування палива на впуску, займання робочої суміші в циліндрі та її згоряння.

Влітку двигун прогрівається майже миттєво, але тепла пора року не обов’язково призводить до зниження витрат пального

Також ті, хто звик прогрівати двигун перед поїздкою, влітку витрачають на це менше часу і, відповідно, пального. А ще – менше опору руху створює постійно прогріта трансмісія та відсутність на дорозі перешкод у вигляді снігу та льоду.

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Попри це водії, які ретельно фіксують усі витрати на заправку машини, часто помічають, що влітку вони не зменшуються. Чому так стається?

Частіше працює кондиціонер. Компресор кондиціонера додає до апетиту мотора 0,5 – 1,0 л/100 км, особливо у місті. Це легше помітити в машинах, де охолоджувач вмикається кнопкою AC, і менше – в машинах із клімат-контролем, який активує кондишин автоматично і навіть за не дуже спекотної погоди. Тим більше, якщо у вас є звичка сидіти в машині на парковці із працюючим для охолодження салону двигуном. До слова, робота опалення взимку, на відміну від роботи кондиціонера, додаткового пального не вимагає.

В багатьох сучасних авто клімат-контроль активує компресор кондиціонера, не “питаючи дозволу” у водія

Більш активний стиль їзди. Чистий сухий асфальт – особливо після зимових ожеледей та сніжних колій – провокує багатьох драйверів до енергійної їзди. Яка, звичайно, підвищує споживання пального, оскільки кожне прискорення – це зайва порція бензину, газу чи дизпалива, подана у циліндри.

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Двигун менше працює на бензині (машини з ГБО). Оскільки багато бензинових машин в Україні устатковані ГБО, цей момент важливий для їх власників. Оскільки основним видом палива в таких авто є газ, у першу чергу помічають саме його витрату. При чому в коротких поїздках витрата газу влітку помітно зростає, адже двигун перемикається на газ буквально за кілька хвилин, машина практично не їздить на бензині.

Після зимових місяців вимушеної повільної їзди власники потужних авто переходять до надто активного стилю, що призводить до надмірної витрати пального

Заправка на випадкових АЗС. Через більшу кількість далеких мандрівок у літній період частіше доводиться заправлятись на невідомих АЗС. У тому числі і на таких, що продають пальне сумнівних кондицій. Між тим, якість бензину та дизпалива впливає на апетит двигуна, що особливо помітно на далеких маршрутах.

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Можливо, що підвищена (на вашу думку!) витрата пального влітку – всього лише ваша плата за комфорт і можливість пересуватися у вільному стилі. Але якщо у вас виникли серйозні підозри щодо адекватності витрати пального, відвідайте авторитетну СТО. Щоб там перевірили параметри роботи двигуна і ходову частину – підшипники маточин та кути встановлення коліс. Адже не виключено, що до природніх причин частково додалися і технічні негаразди.

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