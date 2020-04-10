Этих авто продают мало, а стоят они дорого.

Джип Гранд Чероки 5,7 Хеми (2005-2010 год) в кузове WK стоит на украинском рынке 18-19 тысяч долларов. Но их на рынке немного, да и спрос незначительный. Ведь любители “заряженных” американских авто охотятся на модификацию SRT 8. Почему так? Ведь динамика у них похожа. Например, тестируемый командой SRT автомобиль Grand Cherokee разогнался до первой сотни за 7,8 секунды.

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Двигатель 5.7 HEMI имеет мощность 325 л.с., а крутящий момент – 508 Нм. Благодаря этому у внедорожника прекрасная динамика, комфорт, отличная трансмиссия Quadra Drive 2, а также высокая надежность. А еще – все окружающие слышат, что у вашего авто под капотом – настоящий “зверь”.

Смотрите видео Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI

Напомним, что Jeep хочет вернуть себе былую славу с новым пикапом.