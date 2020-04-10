Цих авто продають мало, а коштують вони дорого.

Джип Гранд Черокі 5,7 ХЕМІ (2005-2010 рік) у кузові WK коштує на українському ринку 18-19 тисяч доларів. Але їх на ринку небагато, та й попит незначний. Адже любителі “заряджених” американських авто полюють на модифікацію SRT 8. Чому так? Адже динаміка у них схожа. Наприклад, тестований командою SRT автомобіль Grand Cherokee розігнався до першої сотні за 7,8 секунди.

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Двигун 5.7 HEMI має потужність 325 к.с., а крутний момент – 508 Нм. Завдяки цьому у позашляховика прекрасна динаміка, комфорт, чудова трансмісія Quadra Drive 2, а також висока надійність. А ще – усі оточуючі чують, що у вашого авто під капотом – справжній “звір”.

Дивіться відео про Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI

Нагадаємо, що Jeep хоче повернути собі колишню славу з новим пікапом.