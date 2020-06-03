Жидкость попала на горячий мотор и загорелась.

Опасный инцидент произошел на уличном пункте обработки в городе Ахмадабад в Индии, во время дезинфекции транспорта.

Спиртосодержащая жидкость распылялась аэрозолем прямо на работающую мототехнику. По крайней мере один мотоцикл, после такой обработки, спокойно поехал дальше, а вот следующему – не повезло. Через мгновение, после распыления жидкости, его байк загорелся. Охваченный ужасом и пламенем водитель бросил скутер и побежал искать помощи, поскольку мог обжечься. В то же время работники санитарной службы, обрабатывали транспорт, также пытались помочь, каждый по-своему: один бросился убирать канистры подальше от огня, а другой побежал за средствами тушения.

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