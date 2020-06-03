Рідина потрапила на гарячий мотор і зайнялась.

Небезпечний інцидент трапився на вуличному пункті обробки в міста Ахмадабад у Індії, під час дезінфекції транспорту.

Спиртовмісна рідина розпорошувалась аерозолем прямо на працюючу мототехніку. Принаймі один мотоцикл, після такої обробки, спокійно поїхав далі, а от наступному – не пощастило. За мить, після розпилення рідини, його байк спалахнув. Охоплений жахом і полум’ям водій кинув скутер та побіг шукати допомоги, оскільки міг обпектись. У той же час працівники санітарної служби, що обробляли транспорт, також намагались допомогти, кожен по-своєму: один кинувся прибирати каністри подалі від вогню, а інший побіг за засобами гасіння.

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