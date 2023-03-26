Иногда то, что вчера казалось нам скучным или безобразным, сегодня видится если не ярким, то романтичным. И не потому, что ностальгия, а потому, что оценить что-то по-настоящему можно только на расстоянии.

С автомобилями тоже так: нынешние культовые тачки во многих странах – это то, что когда-то было объектом насмешек. И в нашей автомобильной истории тоже были свои “страшки”, за которые сегодня мы готовы отдавать безумные деньги. Однако сразу предупредим – плохих машин у нас не было. Были условия, подчеркивающие недостатки транспорта, катавшегося по дорогам на территории Украины.

Нередко слава плохой машины закрепляется за какой-то моделью незаслуженно. Но проходят годы и оказывается, что именно это авто – всеобщий любимец.

Читайте также: 60 лет "Запорожцу": откуда взялся "горбатый"

”Запорожец” (1960 – 1994 гг.)

Трудная судьба самого дешевого автомобиля на рынке. Даже если с технической точки зрения он – само совершенство, он все равно будет предметом насмешек. Малые габариты, тесный салон, низкий рейтинг – разве трудно найти повод, чтобы обидеть малыша! Те, кто непосредственно юзал "Запорожцы", за тесноту их не упрекали - на самом деле салон "горбатого" не был меньше интерьера, например, современного ему АЗЛК-407.

Бюджетные автомобили часто не имеют должного ухода, поэтому они и приобретают репутацию ненадежных.

Действительно слабым местом “Запорожцев” был сервис, которого фактически не было. Владельцы старых "зазиков" вынуждены были ремонтировать машины своими силами, что не добавляло потрепанным экземплярам надежности. Отсюда и пошла недобрая слава о техническом несовершенстве ЗАЗов.

Санитарная "Волга" (1975 – 1984 гг.)

Любая “Волга” была мечтой каждого тогдашнего автомобилиста, но только не бело-красный универсал ГАЗ-24-03. Это был действительно нехороший автомобиль, ведь никто не хотел увидеть у себя во дворе "Скорую помощь" или "санитарку", которая перевозит тяжелых больных. Но сегодня за останками немногочисленных медицинских универсалов в Украине охотятся десятки реставраторов, а музеи и частные коллекции мечтают пополнить свои собрания восстановленными экземплярами.

Санитарный универсал ГАЗ-24-03 – машина с удивительным имиджем. Нарядная снаружи, вполне удачная технически, она точно не была в числе желанных авто.

Педальный Studebaker (1960 – 1973 гг.)

Он был тяжелый по массе (15 кг!), тяжелый на ходу, дорогой (25 руб.), а еще некомфортный и тесный – стоило водителю хоть немного подрасти, как колени начинали больно упираться в нижний край торпедо. Но получасовая аренда машины в городском парке обходилась лишь в 10 копеек, и малыши тащили туда родителей снова и снова.

Педальные автомобили в принципе не могли быть идеальными, но малыши любили их такими, как есть. Важный недостаток: мало кто имел такую дома.

Да, забыли сказать – главным недостатком педального “Студера” было то, что он не был вашим личным. При всех его недостатках, дети мечтали иметь такой дома. Относительно модели: выпускался педикар на взрослом автозаводе АЗЛК, но стилистически перекликался со Studebaker Champion 1950 года. Сегодня педальный "Студебекер" – желанный гость на любом взрослом ретрофестивале, а экземпляр в хорошем состоянии может стоить $1000.

Читайте также: Впадаем в детство: зачем покупают педальные автомобильчики

Трудно получить имидж хорошего авто, когда у тебя такая внешность. По сути, бескомпромиссные внедорожники никогда не были гламурными.

ЛуАЗ-969 "Волынянка"

Если судить по количеству усовершенствований, которыми удостаивали ЛуАЗы их владельцы, луцкий вездеход был не очень хорошей машиной в своем первоначальном виде. Ему пристраивали металлическую крышу, "жигулевские" моторы, "мерседесовские" колеса, "нивовские" амортизаторы, "ланосовские" кресла. На самом же деле машина очень удачная для своего класса. А стремление владельцев что-то улучшить объясняется во-первых, попытками адаптировать ее к нештатным задачам, а во-вторых, действительно невысокой долговечностью определенных узлов.

О любви пользователей к ЛуАЗ-969 говорят хотя бы его многочисленные прозвища: "Лунтик", “Лумзик”, "Луноход", "Броневик", "Волынь", "Волынянка", "Волынец"... В наше время ценность ЛуАЗиков только начинают понимать, хотя и немного поздно. Найти хорошую машину в неискаженном тюнингом состоянии очень непросто, а многочисленные "прокачанные" экземпляры свидетельствуют о том, что модель до сих пор активно эксплуатируется.

Несмотря на все проблемы со стилем и ресурсом, "ЛуАЗы" все еще пользуются спросом на вторичном рынке. Хотя производство было прекращено 20 лет назад.

Рекомендация Авто 24

Не торопитесь с выводами, когда вам нужно дать оценку той или иной модели. Возможно, наш сегодняшний взгляд на машину (собственно, как и на любое другое явление) субъективен из-за локальных особенностей или несколько искажен реалиями бытия. Да, наше мнение будет ценно для будущих историков техники, но конечный вердикт все равно выносят не современники, а те, кто будет видеть явление с расстояния многих лет.

Читайте также: Малоизвестные украинские автомобили, которые трудно встретить на дорогах