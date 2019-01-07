Глушить машину на заправке считается обязательным, хотя это несет дискомфорт пассажирам. Ведь зимой без двигателя отключается отопитель, а летом – кондиционер. Так почему нельзя заправляться с работающим двигателем?

Поведение автомобилистов на автозаправочной станции регламентировано «Правилами технической эксплуатации АЗС». А главный лейтмотив этого документа – пожарная безопасность, необходимость избежать пожара при обращении с горюче-смазочными материалами.

При заправке из открытого бака выходят пары топлива, воспламенение которых обычно служат причиной больших неприятностей на АЗС.

Пары топлива – вот главный провокатор, который грозит самыми неприятными последствиями. По сравнению с парами бензин и дизтопливо в жидком состоянии намного менее опасны, ведь для воспламенения жидкости нужна более высокая температура.

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В «Памятке водителя», которая принята на украинских АЗС, сразу несколько пунктов объясняют необходимость заглушить двигатель перед заправкой.

Искра в выхлопных газах

Пары топлива, которые вытесняются из бака автомобиля при заправке, могут воспламениться от малейшей искры. Несмотря на то, что на дворе XXI век, на наших дорогах все еще немало автомобилей и мототехники, которые вместе с выхлопными газами могут выпускать из выхлопной трубы искры. Одной-единственной будет достаточно, чтобы вызвать объемное возгорание паров топлива – взрыв. Кстати, именно из-за опасности воспламенения паров топлива действующие Правила запрещают переноску топлива по территории АЗС в открытой таре – например, ведре.

Открытое пламя из выхлопной трубы – следствие тюнинга, но обычная искра вполне может появиться из старого глушителя.

Сигнал: можно начинать!

Рост количества предоставляемых на АЗС услуг определил еще одну причину, почему нельзя заправлять машину с работающим двигателем. При большом количестве машин и людей на территории заправки нельзя исключать недоразумения между персоналом и клиентами, а это может привести к той или иной аварийной ситуации. Поэтому неработающий двигатель автомобиля, запаркованного возле колонки, для заправщиков служит дополнительным свидетельством того, что машина зафиксирована на данном месте неслучайно, и что она готова к заливке топлива в бак.

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Предохранитель

На современных заправочных станциях нередки случаи, когда автомобиль трогается от колонки с пистолетом шланга, оставленным в баке. Специалисты по охране труда и технике безопасности на АЗС считают заглушенный двигатель дополнительным предохранителем от таких ситуаций. Водитель, запуская двигатель, на подсознательном уровне включается в определенный полный алгоритм начала движения: запуск двигателя, переключение трансмиссии, деактивация «ручника», контроль обстановки по зеркалам… И в этот момент водитель должен заметить шланг бензоколонки, забытый им или заправщиком в горловине бака.



На каждой АЗС вам расскажут о случае, когда машина “уезжала” с пистолетом в баке. Заглушенный двигатель – определеная защита от такой неприятности.

С другой стороны, те несколько секунд, которые водитель тратит на запуск двигателя, дают персоналу АЗС дополнительное время, чтобы заметить ошибку драйвера-торопыги и предупредить его о том, что он трогается с места с торчащим из бака пистолетом.

Рекомендация Авто24

Согласно тех же «Правил технической эксплуатации АЗС» персонал заправочной станции не имеет права отпускать топливо в транспортное средство с работающим двигателем. И никакие уговоры и аргументы об упущенной выгоде тут не уместны: ответственность за пожар, уничтожение имущества и травмирование людей для профессионалов на первом месте. Вышеупомянутые «Правила» относятся к числу тех документов, о которых говорят, что они написаны кровью.

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