Глушити машину на заправці вважається обов'язковим, хоча це несе дискомфорт пасажирам. Адже взимку без двигуна відключається обігрівач, а влітку – кондиціонер. Так чому не можна заправлятися з працюючим двигуном?

Поведінка автомобілістів на автозаправних станціях регламентована "Правилами технічної експлуатації АЗС". А головний лейтмотив цього документа – пожежна безпека, необхідність уникнути пожежі при поводженні з пально-мастильними матеріалами.

При заправці з відкритого бака виходять пари палива, займання яких зазвичай служать причиною великих неприємностей на АЗС.

Пари палива – ось головний провокатор, який загрожує неприємними наслідками. У порівнянні з парами бензин і дизпаливо в рідкому стані набагато менш небезпечні, адже для займання рідини потрібна більш висока температура.

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У "Пам'ятці водія", яка прийнята на українських АЗС, відразу кілька пунктів пояснюють необхідність заглушити двигун перед заправкою.

Іскра у вихлопних газах

Пари палива, які витісняються з баку автомобіля при заправці, можуть запалитися від найменшої іскри. Незважаючи на те, що на дворі XXI століття, на наших дорогах все ще чимало автомобілів та мототехніки, які разом з вихлопними газами можуть випускати з вихлопної труби іскри. Однієї-єдиної буде достатньо, щоб викликати об'ємне загоряння парів палива – вибух.

До речі, саме через небезпеку займання парів палива діючі Правила забороняють перенесення палива на території АЗС у відкритій тарі – наприклад, відрі.

Відкрите полум'я з вихлопної труби – наслідок тюнінгу, але звичайна іскра цілком може з'явитися зі старого глушника.

Сигнал: можна починати!

Зростання кількості наданих на АЗС послуг визначило ще одну причину, чому не можна заправляти машину з працюючим двигуном. При великій кількості машин і людей на території заправки не можна виключати непорозуміння між персоналом і клієнтами, а це може призвести до тієї чи іншої аварійної ситуації. Тому непрацюючий двигун автомобіля, запаркованого біля колонки, для заправників служить додатковим свідченням того, що машина зафіксована на даному місці невипадково, і що вона готова до заливання палива в бак.

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Запобіжник

На сучасних заправних станціях часто бувають випадки, коли автомобіль рушає від колонки з пістолетом шланга, залишеним в баку. Фахівці з охорони праці та техніки безпеки на АЗС вважають заглушений двигун додатковим запобіжником від таких ситуацій.

Водій, запускаючи двигун, на підсвідомому рівні включається в певний повний алгоритм початку руху: запуск двигуна, перемикання трансмісії, деактивація “ручника”, контроль ситуації за дзеркалами... І в цей момент водій повинен помітити шланг бензоколонки, забутий ним або заправником в горловині бака.

На кожній АЗС вам розкажуть про випадки, коли машина їхала з пістолетом в баку. Заглушений двигун – певний захист від такої неприємності.

З іншого боку, ті кілька секунд, які водій витрачає на запуск двигуна, дають персоналу АЗС додатковий час, щоб помітити помилку драйвера-поспішаки і попередити його про те, що він рушає з місця із пістолетом, який стирчить із бака.



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Згідно тих же “Правил технічної експлуатації АЗС” персонал заправної станції не має права відпускати паливо в транспортний засіб з працюючим двигуном. І ніякі вмовляння і аргументи про втрачену вигоду тут не доречні: відповідальність за пожежу, знищення майна та травмування людей для професіоналів на першому місці. Вищезгадані "Правила" відносяться до числа тих документів, про які говорять, що вони написані кров'ю.

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