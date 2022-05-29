Причина – в несовершенной конструкции бронетранспортера.

За три месяца широкомасштабного вторжения россия привлекла значительное количество новейших образцов вооружения, включая бронетехнику. Среди них и современная "маршрутка" российского воздушного десанта – БТР-МДМ "Ракушка".

Разработка БТР-МДМ, первого в постсоветской России многоцелевого десантного гусеничного бронетранспортера, стартовала в 2008 году, а серийные экземпляры поступили в войска в 2015-2016 годах. Первый вариант – БТР-МД, был разработан на Волгоградском тракторном заводе. Но в серию последовал его модернизированный вариант на шасси БМД-4М от Курганского машиностроительного завода.

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Апробация же БТР-МДМ в реальных боевых условиях началась только с широкомасштабным вторжением России в феврале 2022-го. Дебют получился не совсем удачным и "покатушки на ракушке" территориями Украины стали роковыми для многих рашистских десантников. При этом, по меньшей мере, семь единиц БТР-МДМ стали трофеями украинских воинов, остальные — металлоломом.

Одной из уничтоженных в Гостомеле «Ракушок» пополнилась экспозиция Национального военно-исторического музея в Киеве.

Кроме доставки на поле боя будущих 200-х и 300-х рашистов БТР-МД способен выполнять и другие задачи. В частности, перевозить разнообразные грузы общим весом до двух тонн – боеприпасы, вооружение, горюче-смазочные материалы и т.д.

По сравнению со «старшим братом» — БМД-4М, «Ракушка» испытала серьезный даунгрейд вооружения. Из средств огневого поражения осталось два пулемета калибра 7,62 мм. Один смонтирован на башне над креслом командира, а другой курсовой (да, как у Т-34), в лобовом броневом листе справа, почти у самого борта.

У БТР-МДМ большое количество люков — целых шесть, что является серьезным плюсом для экипажа и десанта, учитывая довольно слабое противошаровое бронирование машины.

Отделение для десанта достаточно просторное. Но сиденья не противоминные, обычные, что опять же демонстрирует степень попечения преступного русского военного руководства о своих солдатах.

Стоит отметить, что машина имеет хорошую маневренность и живость на суше. Благодаря дизельному двигателю УТД-29 на 500 лошадок БТР-МДМ способен разогнаться по шоссе до 70 километров в час. Есть и привод на водометный двигатель, обеспечивающий плавучесть машины.

Правда, судя по объему баков и заявленному запасу хода, расход топлива достигает 140 литров на 100 километров. И это по трассе. Двигаясь по пересеченной местности, эта "маршрутка" сжигает под 200 литров дизтоплива на каждую сотню.

Благодаря своей массе и габаритам, БТР-МДМ может десантироваться и транспортироваться самолетами Ил-76, Ан-124 и вертолетами Ми-26.

По информации из открытых источников, к началу широкомасштабного вторжения росармия имела вооружение до 200 БТР-МДМ. Ориентировочная стоимость одной единицы этой бронетехники на 2019 год достигала 900 тысяч долларов США.