Российская техника из разряда "АНАЛоГОВ нет" имеет выдающиеся характеристики и астрономическую цену, однако в деле ее никто еще не видел.

"Терминатор" создавался как уникальная военная техника, каких никогда не было в других армиях мира. Однако после долгого цикла конструирования и испытаний он оказался ненужным на поле боя.

Впрочем, судя по видео одного из телеграм-канала партию "Терминаторов" перебрасывают на войну с Украиной. Несколько этих машин 15 мая было замечено вблизи Северодонецка Донецкой области.

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БМПТ "Терминатор" – это не танк и не БТР, а нечто среднее. Аббревиатура расшифровывается как "Боевая машина поддержки танков", то есть нечто страшнее и мощнее танка. Их было два поколения – "Терминатор-1" на базе Т-72 – по сути экспериментальная модель 2010 года. "Терминатор-2" с 2014 года уже стал мелкосерийным, его сделали на базе Т-90.

Задача "Терминатора" на поле боя – поражать противотанковые средства противника: в случае с нынешней войной – это операторов "Джавелинов", "Стугны" и NVLAV. Для этого у машины есть теоретические возможности – бронированный кузов от танка Т-90 и набор пушек и пулеметов. Это две 30-мм пушки, пулемет 7,62 мм, противотанковые установки "Атака" и два гранатомета в надгусеничных нишах. Для обслуживания этого арсенала понадобилось аж пятеро членов экипажа, теоретически они могут целиться в 4 разные цели. Выглядит апокалиптично, но как на практике?

Несмотря на бронированный корпус, поразить экипаж легко из-за чрезмерного количества отверстий

Производитель этого российского бэтмобиля "Уралвагонзавод" из Нижнего Тагила утверждает, что "БМПТ может заменить шесть боевых машин пехоты и 40 солдат. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и вертолеты".

Однако почему такая чудо-техника разрабатывалась 30 лет, но через 17 лет с огромными усилиями была продана несколькими партиями только собственной армии и в Казахстан? Хотя принимала участие в различных мировых милитарных выставках…

Сейчас в Вооруженных силах Казахстана и России по 10 таких машин, и об их боевой практике ничего не известно…

Трезвомыслящие критики уверены, что такой гибрид танка и БМП не нужен на поле боя. У него нет никаких преимуществ перед этими боевыми машинами. А огромное количество вооружения на борту не защищено в бою. Что касается экспортного потенциала, то он разбился из-за высокой стоимости. Точная цена "Терминатора" неизвестна, но она явно больше, чем стоит танк Т-90, на базе которого он сделан (4,5 млн долларов США).

По информации сайта Defense Express, россияне перебросили свои БМПТ "Терминатор" к границе с Украиной еще перед началом войны. Однако в боях против ВСУ наши военные их не увидели, хотя 90-я танковая дивизия армии РФ была разгромлена во время битвы за Киев.

1 апреля 2022 года было новое сообщение, что рашисти везут к нашим границам свои БМПТ "Терминатор". Но и после этого орки так и не решились применить "Терминатор" в бою. Хотя, к примеру, во время боев в Харьковской области оккупанты применили даже Т-90М "Прорыв", который сгорел дотла после встречи с нашей ТРО в начале мая этого года.

Но за прошедшую неделю из-за огромного количества потерь фашисты начали использовать в рамках одной батальонной тактической группы "сборную солянку" из техники. Может быть, именно сейчас пришло время "Терминатора"? Поэтому у ВСУ будет возможность проверить, насколько ярко горят эти машины-гибриды.