Російська техніка з розряду "АНАЛоГОВнет" має визначні характеристики та астрономічну ціну, однак в ділі його ніхто ще не бачив.

"Термінатор" створювався як унікальна військова техніка, яких ніколи не було в інших арміях світу. Однак після довгого циклу конструювання та випробувань він виявився непотрібним на полі бою.

Втім, судячи з відео одного з телеграм-каналів, партію "Термінаторів" перекидають на війну з Україною. Кілька цих машин 15 травня було помічено поблизу Сєверодонецька Донецької області.

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БМПТ "Термінатор" – це не танк і не БТР, а щось середнє. Абревіатура розшифровується як "Бойова машина підтримки танків", тобто щось страшніше та потужніше за танк. Їх було два покоління – "Термінатор-1" на базі Т-72 – по суті експериментальна модель 2010 року. "Термінатор-2" з 2014 року вже став малосерійним, його зробили на базі Т-90.

Завдання "Термінатора" на полі бою – вражати протитанкові засоби противника: у випадку з нинішньою війною – це операторів "Джавелінів", "Стугни" та NVLAV. Для цього в машини є теоретичні можливості – броньований кузов від танка Т-90 та набір гармат і кулеметів. Це дві 30-мм пушки, кулемет 7,62 мм, протитанкової установки "Атака" та двох гранатомети в надгусеничних нішах. Для обслуговування цього арсеналу знадобилось аж п'ятеро членів екіпажу, теоретично вони можуть цілитись в 4 різні цілі. Виглядає дійсно апокаліптично, але ж як на практиці?

Незважаючи на броньований корпус, вразити екіпаж легко через надмірну кількість отворів

Виробник цього російського бетмобіля "Уралвагонзавод" з Нижнього Тагілу стверджує, що "БМПТ може замінити шість бойових машин піхоти та 40 солдатів. Машина може вражати всі типи цілей, включаючи малі судна і вертольоти".

Однак чому така диво-техніка розроблялась 30 років, але через 17 років з величезними зусиллями була продана кількома партіями лише власній армії та у Казахстан? Хоча брала участь у різноманітних світових мілітарних виставках…

Наразі в збройних силах Казахстану та Росії по 10 таких машин, і про їхню бойову практику нічого не відомо…

Тверезомислячі критики впевнені, що такий гібрид танку і БМП не потрібен на полі бою. В неї нема жодних переваг перед цими бойовими машинами. А величезна кількість озброєнь на борту не захищені в бою. Щодо експортного потенціалу, то він розбився через високу вартість. Точна ціна "Термінатора" невідома, однак вона явно більша, ніж коштує танк Т-90, на базі якого він зроблений (4,5 млн доларів США).

За інформацією сайту Defense Express, росіяни перекинули свої БМПТ "Терминатор" до кордону з Україною ще перед початком війни. Однак боях проти ЗСУ наші військові їх не побачили, хоча 90-та танкова дивізія армії РФ була розгромлена під час битви за Київ.

11 квітня 2022 року було нове повідомлення, що рашисти везуть до наших кордонів свої БМПТ "Терминатор". Але і після цього орки так і не наважились застосувати "Терминатор" в бою. Хоча, наприклад, під час боїв на Харківщині окупанти застосували навіть Т-90М "Прорыв", котрий згорів дотла після зустрічі з нашою ТРО на початку травня цього року.

Але за минулий тиждень через величезну кількість втрат рашисти почали використовувати в рамках однієї батальйонно-тактичної групи "збірну солянку" з техніки. Можливо, саме зараз прийшов час "Термінатора"? Тож у ЗСУ буде можливість перевірити, наскільки яскраво горять ці машини-гібриди.