Почему старая Toyota Tundra - один из самых надежных авто мира

Владелец пикапа проехал 1100 миль (примерно 1770 км) из Аризоны в Канзас, чтобы показать автомобиль ютуб-механику Дэвиду Лонгу, более известному как Car Wizard. После детальной диагностики механик констатировал: грузовик находился буквально "за несколько секунд до катастрофы".

"Если бы ремень порвался - двигатель мгновенно остановился бы. И хоть это не интерференционный мотор, последствия были бы серьезными", - пояснил Лонг.

Ремень ГРМ, который пережил все

Заводской резиновый ремень газораспределительного механизма (ГРМ), который Toyota рекомендует менять каждые 90 000 миль или 9 лет, в этом случае проработал более чем вдвое дольше. Его состояние - запыленный, потрескавшийся, но еще целый - механик назвал "механическим чудом".

Внезапный обрыв ГРМ хоть и не привел бы к разрушению клапанного механизма (двигатель 4.7 V8 не гнет клапаны), однако мог повредить навесное оборудование - в частности натяжитель и водяной насос, а главное - полностью остановил бы мотор посреди дороги.

Старый, но крепкий

При осмотре на подъемнике механик обнаружил, что несмотря на возраст, Tundra сохранила удивительно хорошее состояние:

подвеска и рама оставались крепкими;

не было значительных протечек или коррозии;

только обычный износ - колодки, стойки и амортизаторы.

Визуально пикап выглядел устало: выцветшая краска, царапины, но конструкционно он оставался надежным примером инженерии Toyota начала 2000-х.

Вывод

После замены ремня ГРМ и водяного насоса пикап был готов вернуться в Аризону. По словам механика, именно эта история доказывает, что старый автомобиль может оказаться живучим, если он спроектирован с запасом надежности - как большинство моделей Toyota.

"Ехать через полстраны с ремнем, который уже отслужил свое, - это безумие. Но это же Toyota. Ты ремонтируешь то, что изношено - и она снова ездит", - подытожил Лонг.

Старая Tundra прошла испытание временем и доказала, что легендарная надежность японских пикапов - не миф. Ее история одновременно является предостережением: пренебрежение регламентом техобслуживания может превратить любой двигатель в бомбу с часовым механизмом.