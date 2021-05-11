В салонах большинства автомобилей Opel вмонтированы небольшие акулы-логотипы в виде "пасхалок", которые находятся в разных местах интерьера.

Директор по дизайну Opel Карим Джордимайна (Karim Giordimaina) говорит: "Все началось 17 лет назад – и сегодня превратилось в настоящий культ для дизайнеров интерьеров автомобилей Opel".

Так откуда же взялась идея акулы-логотипа в салоне автомобиля? Как-то в воскресенье 2004 года дизайнер Opel Дитмар Фингер (Dietmar Finger) был дома и рисовал дизайн новой модели Corsa. Точнее, он проектировал обычную внешнюю стенку крышки ящика “бардачка”, которая большую часть времени прикрывает пассажирская дверь. Когда бардачок открыт, эта стенка должна обеспечивать определенный уровень прочности. Для этого она проектируется с поперечными выступами, то есть ребрами жесткости. Когда дизайнер работал над этой деталью, рядом проходил его сын и сказал: "Папа, а почему бы тебе не нарисовать акулу?"

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Правда, почему бы и нет? Дитмар Фингер предоставил этим ребрам жесткости форму акулы, так эта деталь и пошла в производство. С этого момента началась история успеха "акулы Opel" – родилась новая идея и даже новая традиция в проектировании интерьеров автомобилей Opel.

Дизайнер Карим Джордимайна, который в то время отвечал за проектирование интерьера Zafira, также спрятал трех маленьких акул в салоне этого многофункционального минивэна. Далее акулы нашли себе место сначала в Opel Adam, затем в Opel Astra и, наконец, во многих других автомобилях от Opel Crossland и Opel Grandland X – до Opel Insignia.

В результате новое начинание создало настоящий корпоративный культ. С тех пор каждый главный дизайнер интерьеров Opel следит за тем, чтобы в конце процесса разработки нового автомобиля где-то в интерьере была размещена хотя бы одна акула. Причем обычно это секрет-"пасхалка" остается нераскрытым до момента дебюта нового автомобиля.

Акулы будут и дальше появляться в будущих автомобилях Opel: иногда более, иногда менее скрыто. В зависимости от модели Opel, логотипы-акулы могут менять свое местоположение и "глубину погружения" в интерьере автомобиля, но они обязательно будут.