В салонах більшості автомобілів Opel вмотновані невеликі акули-логотипи у вигляді "пасхалок", які знаходяться в різних місцях інтер'єру.

Директор з дизайну Opel Карім Джордімайна (Karim Giordimaina) говорить: “Все почалося 17 років тому – і сьогодні перетворилося на справжній культ для дизайнерів інтер'єрів автомобілів Opel”.

Так звідки ж узялася ідея акули-логотипу в салоні автомобіля? Якось в неділю 2004 року дизайнер Opel Дітмар Фінгер (Dietmar Finger) був удома і малював дизайн нової моделі Corsa. Точніше, він проектував звичайну зовнішню стінку кришки ящика "бардачка", яка більшу частину часу прикриває пасажирська дверка. Коли бардачок відкритий, ця стінка повинна забезпечувати певний рівень міцності. Для цього вона проектується з поперечними виступами, тобто ребрами жорсткості. Коли дизайнер працював над цією деталлю, поряд проходив його син та сказав: "Тату, а чому б тобі не намалювати акулу?"

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Правда, а чому б і ні? Дітмар Фінгер надав цим ребрам жорсткості форму акули, так ця деталь і пішла у виробництво. З цього моменту почалася історія успіху "акули Opel" - народилася нова ідея і навіть нова традиція в проектуванні інтер'єрів автомобілів Opel.

Дизайнер Карім Джордімайна, який в той час відповідала за проектування інтер'єру Zafira, також сховав трьох маленьких акул в салоні цього багатофункціонального мінівена. Далі акули знайшли собі місце спочатку в Opel Adam, потім в Opel Astra і, нарешті, у багатьох інших автомобілях: від Opel Crossland та Opel Grandland X – до Opel Insignia.

В результаті нове починання створило справжній корпоративний культ. З тих пір кожен головний дизайнер інтер'єрів Opel стежить за тим, щоб в кінці процесу розробки нового автомобіля десь в інтер'єрі була розміщена хоча б одна акула. Причому зазвичай цей секрет- "пасхалка" залишається нерозкритим до моменту дебюту нового автомобіля.

Акули будуть і далі з'являтися в майбутніх автомобілях Opel: іноді більш, іноді менш приховано. Залежно від моделі Opel, логотипи-акули можуть змінювати своє місце розташування і "глибину занурення" в інтер'єрі автомобіля, але вони обов'язково будуть.