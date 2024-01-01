Почему в США и Канаде нет китайских электромобилей

Китай – безоговорочный мировой центр индустрии электромобилей. Эта страна лидирует как по внутренним продажам, так и по общему производству.

Поскольку мировой рынок электромобилей расширялся, в 2024 году было продано более 17 миллионов единиц, китайские производители агрессивно использовали международные возможности, предлагая доступные транспортные средства, которые часто подрывают местных конкурентов.

Также в тему какими электромобилями владельцы довольны больше всего

Однако доступ к рынку значительно отличался в разных регионах, сообщают в RHO Motion. Например, в США и Канаде электромобили китайского производства отсутствуют. США заняли твердую позицию против китайских электромобилей, введя 100% тариф в 2024 году, а недавно приняв законы, которые запрещают китайские технологии в электромобилях на дорогах США. Учитывая глубокие экономические связи с США, Канада последовала этому примеру, установив идентичные тарифы.

Европа, наоборот, была более открытой для китайских электромобилей, но остается осторожной в отношении защиты своей отечественной автомобильной промышленности. В 2024 году после антисубсидийного расследования ЕС ввел переменные тарифы на импорт BEV для отдельных китайских автопроизводителей в размере до 35,3%.

Между тем в странах, где нет сильной отечественной автомобильной промышленности, китайские электромобили быстро завоевали долю рынка. Это особенно очевидно в соседних азиатских странах, а также в Южной и Центральной Америке, где китайские производители активно развиваются, начиная наращивать производственные мощности и использовать спрос на доступные электромобили.