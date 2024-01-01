Чому у США та Канаді немає китайських електромобілів

Китай – беззаперечний світовий центр індустрії електромобілів. Ця країна лідирує як за внутрішніми продажами, так і за загальним виробництвом.

Оскільки світовий ринок електромобілів розширювався, у 2024 році було продано понад 17 мільйонів одиниць, китайські виробники агресивно використовували міжнародні можливості, пропонуючи доступні транспортні засоби, які часто підривають місцевих конкурентів.

Також у тему якими електромобілями власники задоволені найбільше

Однак доступ до ринку значно відрізнявся в різних регіонах, повідомляють в RHO Motion. Наприклад, у США та Канаді електромобілі китайського виробництва відсутні. США зайняли тверду позицію проти китайських електромобілів, запровадивши 100% тариф у 2024 році, а нещодавно ухваливши закони, які забороняють китайські технології в електромобілях на дорогах США. Враховуючи глибокі економічні зв’язки зі США, Канада наслідувала цей приклад, встановивши ідентичні тарифи.

Європа, навпаки, була більш відкритою для китайських електромобілів, але залишається обережною щодо захисту своєї вітчизняної автомобільної промисловості. У 2024 році після антисубсидійного розслідування ЄС запровадив змінні тарифи на імпорт BEV для окремих китайських автовиробників у розмірі до додаткових 35,3%.

Тим часом у країнах, де немає сильної вітчизняної автомобільної промисловості, китайські електромобілі швидко завоювали частку ринку. Це особливо очевидно в сусідніх азіатських країнах, а також у Південній і Центральній Америці, де китайські виробники активно розвиваються, починаючи нарощувати виробничі потужності та використовувати попит на доступні електромобілі.