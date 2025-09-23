Почему в Украине так много старых самосвалов

Сегмент самосвалов на рынке нвых и подержанных грузовиков – не самый массовый на рынке, но имеет большое значение для экономики. Эти машины ежедневно работают на строительных площадках, в карьерах, в дорожных службах и в коммунальном хозяйстве.

Средний ежемесячный объем рынка составляет около 370 машин, из которых более 85% - это подержанные. Спрос на новые самосвалы ощутимо меньше, что формирует специфическую структуру этого сегмента, считают аналитики Института исследований авторынка.

Также интересно Кабмин упростил получение "прав" для управления грузовиками с прицепом

Ситуация на рынке самосвалов четко демонстрирует проблему - средний возраст машин в сегменте составляет 30 лет. Отталкиваясь от принципа "чем торгуем, на том и ездим", получается, что на дорогах до сих пор эксплуатируются самосвалы возрастом 40...50, а то и больше лет. Это означает, что работают еще советские КамАЗы и ЗиЛы, которые были ровесниками строительства ЧАЭС, киевского метро или объездных трасс в 1980-х. Техника, которая когда-то возила бетон и щебень на масштабных государственных проектах, теперь и дальше используется на современных стройках - хотя давно исчерпала свой ресурс и не соответствует современным требованиям безопасности и экологии.

Вот какие марки бывших в употреблении самосвалов чаще всего становились предметами сделок купли-продажи и первых регистраций (импорта мизер - всего 0,6%, то есть ввозят 1...3 машины с пробегом в месяц) в 2025 году, с января по август включительно:

Эти данные четко показывают - автомобили известных европейских производителей составляют незначительную долю среди массы машин еще советского автопрома.

По новым самосвалам - как уже было упомянуто, доля таких на рынке небольшая, около 15%, и среди них часто встречаются не только классические самосвалы, а спецтехника на их базе. Однако поскольку в госреестрах тип машин указан именно как самосвал, они попали в этот список. Хотя на деле это могут быть переоборудованные для коммунальных нужд снегоочистители, разбрасыватели песка или подобные специализированные машины. Вот перечень марок за тот же период:

Так почему же этот сегмент так медленно пополняется новыми машинами? Здесь собралось несколько проблем: покупательная способность граждан и компаний, высокие ставки кредитования (по сравнению с Европой), недешевое обязательное страхование, если пользоваться финансированием.

Добавляют своего низкие тарифы на перевозку сыпучих грузов, которые устанавливают предприниматели, которые эксплуатируют как раз упомянутые старые, еще советского образца самосвалы. Конкурировать с ними новой машиной будет просто нерентабельно. Поэтому покупают новые самосвалы преимущественно мощные строительные компании, для собственного использования, без цели предоставления услуг для сторонних заказчиков. Или государственные или коммунальные предприятия, которые ориентируются на изделия местных заводов. Диапазон цен на новые самосвалы в Украине начинается ориентировочно от $60 000 за китайские не слишком распространенные варианты, далее простирается до $120 000 за авто европейских производителей, и может достигать $200 000 за "тяжелые" модели проверенных временем линеек немецких марок.

Также интересно сотня китайских самосвалов работает в карьере без водителей

В сегменте подержанных, где прибывают лишь единицы машин в месяц, главным фактором, который сдерживает импорт, является налоговое законодательство. Акцизные ставки на импортируемые грузовики с пробегом (например - для группы машин полной массой 5-20 тонн) после достижения ими возраста 5–8 лет стремительно растут, с 0,026 евро за 1 см куб двигателя, до 1,04 и 1,26 евро в соответствии с возрастом.

На практике это значит, что если ввозить средний самосвал с двигателем объемом 10 литров, при таких ставках придется за акциз заплатить 260 евро за машину в возрасте до 5 лет, и 10 400 евро если возраст самосвала от 5 до 8 лет, и 12 600 евро если возраст ТС 8 и более лет. Не забываем о 10% пошлины и 20% НДС. При этом транспорт должен соответствовать экостандарту Евро-5, иначе его первая регистрация невозможна.

В результате рынок застрял в "ловушке старых самосвалов": большинство перевозчиков продолжают поддерживать на ходу то, что есть, потому что легально ввезти современные машины по адекватным ценам практически невозможно. Учитывая потребность в маневренности и средние объемы (тоннаж) заказов на перевозку, варианты тягач плюс полуприцеп-самосвал подойдут не для всех.

И такая ситуация может продолжаться очень долго - как минимум до пересмотра ставок акциза, потому что в противном случае средний (и фактический) возраст будет становиться все выше, а сами самосвалы все больше похожи на те, которые мы видим в телепрограммах National Geographic, когда рассказывают об Индии, Пакистан, или некоторые африканские страны.