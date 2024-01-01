Сотня китайских самосвалов работают в карьере без водителей

По сообщению Huawei, чье программное обеспечение использовано в этом проекте, благодаря сети 5G-Advanced (5G-A) угольная шахта стала первым в мире горным предприятием, где достигли такой масштабной синергии транспортных средств, облака и сети. Это значительно улучшило безопасность производства и установило новый стандарт интеллектуальной добычи полезных ископаемых.

Это совместный проект нескольких китайских гигантов, принявших участие в инновационном проекте по разработке первой в мире безуглеродной, автономной и интеллектуальной транспортной системы для открытых шахт. Угольный разрез Иминь стал пионером в развитии высококачественной отрасли.

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Автономные электрические горнодобывающие самосвалы Huaneng Ruichi стали лидерами отрасли в нескольких областях: каждый самосвал может перевозить груз 90 тонн и непрерывно работать даже при экстремальных температурах -40°C, обеспечивая при этом 120% комплексной эксплуатационной эффективности самосвала с ручным управлением.

Движение оживленное, но беспилотные самосвалы между собой общаются, друг другу не мешают. Скриншот: Авто24

Huawei Cloud предоставил облачный сервис автономного вождения коммерческих транспортных средств (CVADCS), который использует карту, собранную с помощью краудсорсинга. Ее программисты также разработали алгоритмы искусственного интеллекта, обеспечивающие точное зондирование для автономных транспортных средств и эффективное сотрудничество в облаке. Это позволяет быстро оптимизировать маршрут, сокращает время ожидания и повышает операционную эффективность, максимизируя преимущества совместных операций парка самосвалов.

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Автомобили Huaneng Ruichi включены в сеть 5G-A, развернутую в горнодобывающем районе Имин для обеспечения точного сетевого покрытия для маршрутов автономного движения. Такое подключение позволяет достичь синергии между транспортным средством и облаком.

Эксплуатация автономных электрических горных самосвалов Huaneng Ruichi на угольном разрезе Иминь. Фото: Huawei

Это первый в мире карьер на базе 5G-A, имеющий скорость передачи данных 500 Мбит/с и задержку 20 мс, а также обеспечивает надежную сетевую поддержку для передачи HD-видео и облачной диспетчеризации автономных горных самосвалов.

В будущем покрытие 5G-A обеспечит круглосуточную работу более 300 автономных горных самосвалов в горнодобывающем районе, что еще больше повысит безопасность и эффективность работ.