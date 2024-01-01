Сотня китайських самоскидів працює у кар’єрі без водіїв

За повідомленням Huawei, чиє програмне забезпечення використано у цьому проєкті, завдяки мережі 5G-Advanced (5G-A) вугільна копальня стала першим у світі гірничим підприємством, де досягли такої масштабної синергії транспортних засобів, хмари та мережі. Це значно покращило безпеку виробництва та встановило новий стандарт інтелектуального видобутку корисних копалин.

Це спільний проєкт кількох китайських гігантів, що взяли участь в інноваційному проєкті з розробки першої у світі безвуглецевої, автономної та інтелектуальної транспортної системи для відкритих шахт. Вугільний розріз Імінь став піонером у розвитку високоякісної галузі.

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Автономні електричні гірничодобувні самоскиди Huaneng Ruichi стали лідерами галузі в кількох областях: кожен самоскид може перевозити вантаж 90 тонн і безперервно працювати навіть за екстремальних температур -40°C, забезпечуючи при цьому 120% комплексної експлуатаційної ефективності самоскида з ручним керуванням.

Рух пожвавлений, але безпілотні самоскиди між собою спілкуються, один одному не заважають. Скриншот: Авто24

Huawei Cloud надав хмарний сервіс автономного водіння комерційних транспортних засобів (CVADCS), який використовує карту, зібрану за допомогою краудсорсингу. Її програмісти також розробили алгоритми штучного інтелекту, що забезпечують точне зондування для автономних транспортних засобів та ефективну співпрацю в хмарі. Це дозволяє швидко оптимізувати маршрут, скорочує час очікування та підвищує операційну ефективність, максимізуючи переваги спільних операцій парку самоскидів.

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Автомобілі Huaneng Ruichi включені в мережу 5G-A, що розгорнута в гірничодобувному районі Імін для забезпечення точного мережевого покриття для маршрутів автономного руху. Таке підключення дозволяє досягти синергії між транспортним засобом та хмарою.

Експлуатація автономних електричних гірничих самоскидів Huaneng Ruichi на вугільному розрізі Імінь. Фото: Huawei

Це перший у світі кар'єр на базі 5G-A, що має швидкість передачі даних 500 Мбіт/с та затримку 20 мс, а також забезпечує надійну мережеву підтримку для передачі HD-відео та хмарної диспетчеризації автономних гірничих самоскидів.

У майбутньому покриття 5G-A забезпечить цілодобову роботу понад 300 автономних гірничих самоскидів у гірничодобувному районі, що ще більше підвищить безпеку та ефективність робіт.