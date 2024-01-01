Компанія придбала вантажівку з автопілотом та відправляє її в рейс без водія

Автомобіль Peterbilt 567 з повним автопілотом Kodiak Driver придбаний компанією Atlas Energy Solutions для роботи на маршруті від сортувального заводу до нафтового родовища у Техасі. Про це йдеться в повідомленні Kodiak.

Автомобіль без водія доставляє пропант від силосних башт мінізаводу до місця видобутку нафти. Це зернистий гранулоподібний пісок з діаметром фракцій від 0,5 до 1,2 мм, яким залужують бурові тріщини.

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Автопілотований автомобіль Peterbilt 567 тягає напівпричіп з силосом надбудови для сипучих вантажів, що зовні схожий з нашими цементовозом. Водій у кабіні відсутній, хоча там є кермо, сидіння, всі органи управління і навіть спальник.

Від місця завантаження до нафтового родовища Пермського басейну, що за площею може зрівнятися з територією разом узятих Естонії, Латвії та Литви, вантажівка ходить по ґрунтовій технологічній дорозі. Туди й назад вона долає 68 кілометрів, включаючи маневри під автоматичне завантаження та розвантаження.

Зовні цей тягач не відрізняється від класичного, але ось тильна сторона дзеркал дає підказку – автопілот. Фото: Kodiak

Постачання перших у світі безпілотних RoboTrucks для промислових операцій відбулося в грудні 2024 року, а безпілотні послуги з цими вантажівками розпочалися 18 грудня 2024 року. Це перший етап у плані комерціалізації Kodiak. Протягом місяця спеціалісти в режимі не тесту, а реальної експлуатації спостерігали за роботою безпілотника, щось додавали в програмне забезпечення і лише 24 січня пресслужба Kodiak сповістила про це світові.

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"Комерціалізація автономних вантажівок була метою галузі протягом багатьох років, і зараз вона досягла результатів. Kodiak є першою компанією, яка перетворила автономні вантажні перевезення в реальний бізнес, і це великий крок до прибутковості для нашої компанії", – сказав Дон Бернетт, засновник і генеральний директор Kodiak.

Автопілотована машина акуратно розминається з зустрічним транспортом. На прямій вона навіть може трохи "придавити", але швидкістю не зловживає. І хоча це дорога технологічна, приватна, там все-таки дорожні знаки встановлено, на які система Kodiak Driver активно реагує.

Таким чином безпілотний автомобіль Peterbilt 567 став звичайним робочим інструментом в бізнес-проєкті компанії. Усі рішення на дорозі прийматиме комп’ютер, а камери та радари, встановлені на дзеркалах та корпусі кузова, забезпечують об’їздом будь-яких перешкод.

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Такому автомобілю не потрібні зупинки для відпочинку водія. Він може працювати за будь-яких кліматичних умов в режимі 24/7. Єдина потреба в зупинці лише для короткочасної заправки баків соляркою.

Протягом 2025 року компанія Atlas має намір значно розширити розгортання RoboTruck, очікується значне розгортання RoboTruck.