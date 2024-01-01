Страх уповільнює впровадження безпілотних автомобілів

У багатьох американських містах безпілотники на вулицях уже не дивина. Приклад показали Сан-Франциско, Лос-Анджелес і Фенікс. Щоправда, це в основному легковий транспорт – роботаксі.

Для пасажирських машин середньої та великої місткості, як і до комерційних вантажівок, безпілотні методики ще розробляються, хоча певні результати є і в цих транспортних сегментах.

Читайте також Tesla суттєво знизила вартість автопілоту

У Китаї, скажімо, менеджери компанії Inceptio Technology цими днями розповіли, що їхні безпілотні вантажні автомобілі проїхали 100 млн км без аварій. У секторі логістики це вже рекорд.

Щоправда, навіть за умови впровадження останніх інновацій нинішнє покоління автомобілів з системою автономного водіння ще сире. Як дослідили експерти Panda Security, недосконале й доробляється в умовах тестової експлуатації. 100-відсоткової гарантії безпеки ніхто не дає, в найближчі роки цього годі чекати.

Через це та багато іншого довіра людей до технології безпілотних систем управління транспортом все ще низька.

Читайте також Volkswagen готується запровадити повний автопілот в комерційних моделях

На цій підставі вони виявили фактори, що підтримують загальну негативну громадську думку та позначили причини стримування впровадження безпілотних автомобілів.

Безпека і хакери

Машини можна зламати. Майже будь-який тип підключеної технології може стати жертвою хакерів. Ймовірно, люди бояться, що хтось, хто не в машині, зможе взяти під контроль автомобіль під час руху, що може призвести до трагедії.

Етична дилема

Розробник у великій технологічній компанії чи виробник автомобілів вирішує, кому жити, а кому померти. Громадськість може не погодитися з рішенням безпілотного автомобіля повернути праворуч або ліворуч, якщо він потрапив у аварію.

Читайте також Автономні автомобілі зменшать затори на 62-87%

Інциденти

На жаль, інциденти з автономними автомобілями не є нечуваними. Проект круїзного роботаксі GM був змушений припинити роботу після кількох інцидентів, один з яких включав травму пішохода. Автономні автомобілі іноді їдуть на червоне світло, проїжджають через будівельні зони та завдають шкоди велосипедистам і пішоходам.

Економічний ефект

Люди чомусь бояться, що автономні автомобілі матимуть негативний економічний вплив на численні галузі. Експерти вважають, що в майбутньому безпілотні вантажівки та трактори змінять транспорт, логістику та сільське господарство. Що може призвести до небажаних результатів для робочої сили цих секторів.

Читайте також Водії все менше довіряють автопілотам, однак автовиробників це не зупиняє

Недосконалість технології

Автономні автомобілі можуть мати велику обчислювальну потужність, але ними можна маніпулювати. У вірусному відео, яке блискавично поширилося соціальними мережами, людина зі знаком «стоп» на футболці кілька разів обдурила робототаксі. Хоча ніхто не постраждав, відео показує, наскільки недосконалі автономні транспортні засоби.

Це не повний перелік, оскільки є багато факторів, що спонукають людей не довіряти безпілотним автомобілям. Проте ймовірна мета виробників автомобілів — довести, що помилки, спричинені автономними автомобілями, менші, ніж ті, які спостерігаються в реальному житті.