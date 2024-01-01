Страх замедляет внедрение беспилотных автомобилей

Во многих американских городах беспилотники на улицах уже не редкость. Пример показали Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Феникс. Правда, это в основном легковой транспорт – роботакси.

Для пассажирских машин средней и большой вместимости, как и для коммерческих грузовиков, беспилотные методики еще разрабатываются, хотя определенные результаты есть и в этих транспортных сегментах.

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В Китае, скажем, менеджеры компании Inceptio Technology на днях рассказали, что их беспилотные грузовые автомобили проехали 100 млн км без аварий. В секторе логистики это уже рекорд.

Правда, даже при условии внедрения последних инноваций нынешнее поколение автомобилей с системой автономного вождения еще сырое. Как сообщают эксперты Panda Security, все новое дорабатывается в условиях тестовой эксплуатации. Однако 100-процентной гарантии безопасности никто не дает и в ближайшие годы такого не стоит ждать.

Из-за этого и многого другого доверие людей к технологии беспилотных систем управления транспортом все еще низкое.

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На этом основании они выявили факторы, поддерживающие общее негативное общественное мнение и обозначили причины сдерживания внедрения беспилотных автомобилей.

Безопасность и хакеры

Машины можно взломать. Почти любой тип подключенной технологии может стать жертвой хакеров. Вероятно, люди боятся, что кто-то, кто не в машине, сможет взять под контроль автомобиль во время движения, что может привести к трагедии.

Этическая дилемма

Разработчик в большой технологической компании или производитель автомобилей решает, кому жить, а кому умереть. Общественность может не согласиться с решением беспилотного автомобиля повернуть направо или налево, если он попал в аварию.

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Инциденты

К сожалению, инциденты с автономными автомобилями не являются неслыханными. Проект круизного роботакси GM был вынужден прекратить работу после нескольких инцидентов, один из которых включал травму пешехода. Автономные автомобили иногда едут на красный свет, проезжают через строительные зоны и наносят вред велосипедистам и пешеходам.

Экономический эффект

Люди почему-то боятся, что автономные автомобили окажут негативное экономическое влияние на многочисленные отрасли. Эксперты считают, что в будущем беспилотные грузовики и тракторы изменят транспорт, логистику и сельское хозяйство. Что может привести к нежелательным результатам для рабочей силы этих секторов.

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Несовершенство технологии

Автономные автомобили могут иметь большую вычислительную мощность, но ими можно манипулировать. В вирусном видео, которое молниеносно распространилось социальными сетями, человек со знаком "стоп" на футболке несколько раз обманул робототакси. Хотя никто не пострадал, видео показывает, насколько несовершенны автономные транспортные средства.

Это не полный перечень, поскольку есть много факторов, побуждающих людей не доверять беспилотным автомобилям. Однако вероятная цель производителей автомобилей - доказать, что ошибки, вызванные автономными автомобилями, меньше, чем те, которые наблюдаются в реальной жизни.