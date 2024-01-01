Компания приобрела грузовик с автопилотом и отправляет его в рейс без водителя

Автомобиль Peterbilt 567 с полным автопилотом Kodiak Driver приобретен компанией Atlas Energy Solutions для работы на маршруте от сортировочного завода до нефтяного месторождения в Техасе. Об этом говорится в сообщении Kodiak.

Автомобиль без водителя доставляет пропант от силосных башен мини-завода к месту добычи нефти. Это зернистый гранулообразный песок с диаметром фракций от 0,5 до 1,2 мм, которым залуживают буровые трещины.

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Автопилотируемый автомобиль Peterbilt 567 тянет полуприцеп с силосом надстройки для сыпучих грузов, что внешне схож с нашими цементовозом. Водитель в кабине отсутствует, хотя там есть руль, сиденья, все органы управления и даже спальник.

От места загрузки до нефтяного месторождения Пермского бассейна, что по площади может сравниться с территорией вместе взятых Эстонии, Латвии и Литвы, грузовик ходит по грунтовой технологической дороге. Туда и обратно он преодолевает 68 километров, включая маневры под автоматическую загрузку и разгрузку.

Внешне этот тягач не отличается от классического, но вот тыльная сторона зеркал дает подсказку – автопилот. Фото: Kodiak

Поставка первых в мире беспилотных RoboTrucks для промышленных операций состоялась в декабре 2024 года, а беспилотные услуги с этими грузовиками начались 18 декабря 2024 года. Это первый этап в плане коммерциализации Kodiak. В течение месяца специалисты в режиме не теста, а реальной эксплуатации наблюдали за работой беспилотника, что-то добавляли в программное обеспечение и только 24 января пресс-служба Kodiak сообщила об этом миру.

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"Коммерциализация автономных грузовиков была целью отрасли в течение многих лет, и сейчас она достигла результатов. Kodiak является первой компанией, которая превратила автономные грузовые перевозки в реальный бизнес, и это большой шаг к прибыльности для нашей компании", – сказал Дон Бернетт, основатель и генеральный директор Kodiak.

Автопилотируемая машина аккуратно разминается со встречным транспортом. На прямой она даже может немного "придавить", но скоростью не злоупотребляет. И хотя это дорога технологическая, частная, там все-таки дорожные знаки установлены, на которые система Kodiak Driver активно реагирует.

Таким образом беспилотный автомобиль Peterbilt 567 стал обычным рабочим инструментом в бизнес-проекте компании. Все решения на дороге будет принимать компьютер, а камеры и радары, установленные на зеркалах и корпусе кузова, обеспечивают объезд любых препятствий.

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Такому автомобилю не нужны остановки для отдыха водителя. Он может работать при любых климатических условиях в режиме 24/7. Единственная потребность в остановке только для кратковременной заправки баков соляркой.

В течение 2025 года компания Atlas намерена значительно расширить развертывание RoboTruck, ожидается значительное развертывание RoboTruck.