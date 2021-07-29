Таким образом Европейская платформа для заказа поездок Bolt хочет привлечь внимание общественности к проблеме неправильной парковки.

Проблема парковки стоит остро во многих городах мира, и крупные города Украины здесь – не исключение. Но иногда автомобиль оставляют в непредназначенном месте только из-за безответственности водителя. Например, чтобы долго не ходить до нужного места. Именно к таким случаям привлекает внимание кампания платформы Bolt под названием "Не мешай".

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В рамках этой инициативы был реализован тематический фотопроект. Бумажные макеты автомобилей в натуральную величину разместили в наиболее посещаемых местах Киева, Харькова, Львова и Одессы. Фото памятников с автомобилями уже опубликованы в социальных сетях как наглядные примеры неправильной парковки. Акция демонстрирует, как безответственная парковка автомобиля может испортить впечатление даже от самого прекрасного места или памятника.

"Умение красиво и правильно парковаться – это тоже своего рода искусство. И крайне важно не создавать одновременно препятствий для других автомобилей и пешеходов", – комментирует директор по маркетингу компании Bolt в странах СНГ и Восточной Европы Сергей Костя.