Таким чином європейська платформа для замовлення поїздок Bolt хоче привернути увагу громадськості до проблеми неправильного паркування.

Проблема паркування стоїть гостро в багатьох містах світу, і великі міста України тут – не виключення. Але іноді автомобіль залишають в непризначеному місці лише через безвідповідальність водія. Наприклад, щоб довго не ходити до потрібного місця. Саме до таких випадків привертає увагу кампанія платформи Bolt під назвою “Не заважай”.

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У межах цієї ініціативи було реалізовано тематичний фотопроєкт. Паперові макети автомобілів натурального розміру розмістили в найбільш відвідуваних місцях Києва, Харкова, Львова та Одеси. Фото пам’ятників з автомобілями вже опубліковані в соціальних мережах як наочні приклади неправильного паркування. Акція демонструє, як безвідповідальне паркування автомобіля може зіпсувати враження навіть від найбільш прекрасного місця або пам’ятника.

"Вміння красиво і правильно паркуватися ― це теж свого роду мистецтво. І вкрай важливо не створювати водночас перешкод для інших автомобілів і пішоходів", ― коментує директор із маркетингу компанії Bolt у країнах СНД і Східної Європи Сергій Костя.