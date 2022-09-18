21 миллион экземпляров и 57 лет на конвейере – это Volkswagen Type 1, он же Kafer, он же Beetle, он же Жук. Самый растиражированный автомобиль в истории человечества, ни один другой даже близко не подобрался к его рекордам. А почему это произошло именно с ним?

Несколько слов о том, что представлял собой Volkswagen Beetle как продукт потребительского рынка.

Что такое Volkswagen Beetle

Этот автомобиль создавался как семейная машина, которую мог приобрести любой рядовой гражданин, имеющий семью, работу и стабильную зарплату. Согласно техзаданию, цена машины в Германии должна была укладываться в тогдашние 1000 марок. Это было очень мало, и конструкторы при создании проекта вынужденно отталкивались от цены. И поскольку с финансированием проекта проблем не было, конструкция создавалась с нуля и таким образом, что каждый узел был подчинен идее невысокой себестоимости.

Цене и рациональному использованию пространства подчинена компоновка всех агрегатов и даже конструкция каждого из них.

В 1934 – 1938 гг., когда проектировали "народный автомобиль", новаторством было отсутствие рамы, но и несущий кузов создать не рискнули – основой "Жука" служит жесткое днище. Для удешевления двигатель объединили с трансмиссией в один блок, место расположения которого тоже подчинено экономии – сзади. Система охлаждения воздушная, без трубопроводов и радиатора, система отопления – “отработанным” воздухом, подвеска – без громоздких пружин, на тонких торсионах. Да еще и такая, чтобы не приходилось усиливать дополнительно кузов в местах ее крепления.

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Но в том-то и преимущество конструкции, созданной специально для снижения себестоимости – при этом машину можно сделать не примитивной, а достаточно совершенной и даже передовой. К примеру, простецкие торсионы изготавливают по весьма непростой технологии, а простенькая на первый взгляд система охлаждения тщательно рассчитана, чтобы двигатель никогда не перегревался. Да и сама архитектура силового агрегата подчинена форме моторного отсека в наклонной задней части кузова. Не последнюю роль играла экономичность небольшого моторчика, особенно на рынках, где традиционно доминировали прожорливые многолитровые “баржи”.

Самым мощным двигателем "Жука" был 1,6-литровый 50-сильный оппозитник. Конечно, с воздушным охлаждением.

Итак, с таким арсеналом качеств немецкий "народный автомобиль" вышел на рынок послевоенной Европы. И впоследствии вырисовались основные факторы, сделавшие Volkswagen Type 1 наиболее распространенной машиной в мире.

Надежность и цена

Дешевые автомобили люди умели производить и раньше "Битла". Был основатель бюджетного жанра Ford T (второе место в рейтинге по массовости, 15 млн штук против 21,5 млн у Beetle), были Austin 7, Fiat Topolino и другие. Но все они были либо слишком миниатюрными, либо малокомфортными, либо не слишком надежными, либо все вместе. А Volkswagen Kafer при низкой цене оказался полноценной машиной с неповторимым немецким качеством. Здесь нужно добавить, что в сочетании с надежностью шел безупречный (как по тем временам) фирменный сервис.

В 1960-е VW Beetle был самым дешевым новым авто на американском рынке. Но среди машин трехлетнего возраста картина противоположна. И это при любви американцев к шику и комфорту!

Дизайн

Он жук, он действительно жук. В отличие от сотен других моделей, он имеет образ не механического изделия, а биологического создания. При этом его пропорции взвешены, линии гармонично увязывают сложные пространственные поверхности. Здесь же следует отвесить поклон конструкторам, ответственным за силовой агрегат. То, как они смогли всунуть под этот наклонный "хитиновый покров" двигатель с коробкой и главной передачей – настоящий инженерный подвиг. Добавим, что рядом с мотором в корме есть немаленький багажник.

Вне времени

Еще в начале 1960-х топ-менеджеры Volkswagen AG предпринимали решительные попытки обновить "жука", которому тогда фактически исполнилось четверть века. Пытались запустить в массы новые модели с его безотказной начинкой, но в современном просторном кузове. Но нет. Модель Volkswagen 1600 (Typе 3) продалась только в количестве жалких 2,5 млн. – против 21,5 млн. самого Beetle. После того как этого преемника "Жука" сняли с производства, сам "Жук" выпускался еще... тридцать лет! Это еще одно доказательство тому, насколько преобладал в успехе “Кафера” его дизайн.

Продуктовая линейка VW AG в 1974 г. Golf и Passat – уже второе поколение моделей после Kafer. Но сам Kafer все еще на конвейерах, причем в нескольких вариациях.

Не прощаемся

Оригинальный Beetle концепции 1938 г. ставался на конвейере даже тогда, когда Volkswagen AG поставил на поток его ностальгическую реинкарнацию – комфортабельный New Beetle (1998 – 2019 гг.) на современной платформе модели Golf IV.

Оригинальный Volkswagen Beetle был снят с производства уже в XXI веке. В 2003 году решили, что все резервы модернизации исчерпаны, а рынок в конце концов обойдется без этого харизматичного автомобиля, доступного и безотказного. Рынок может и обойдется, но с дорог он не исчезнет никогда – пока будет существовать на планете колесный транспорт как таковой.

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