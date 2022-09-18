21 мільйон екземплярів та 57 років на конвеєрі – це Volkswagen Type 1, він же Kafer, він же Beetle, він же “Жук”. Найбільш розтиражований автомобіль в історії людства, жоден інший навіть близько не підібрався до його рекордів. А чому це сталося саме з ним?

Кілька слів про те, що таке Volkswagen Beetle з точки зору продукту споживчого ринку.

Що таке Volkswagen Beetle

Цей автомобіль створювався як сімейна машина, яку міг придбати будь-який пересічний громадянин, який має родину, роботу і стабільну зарплату. Згідно із техзавданням, ціна машини мала вкладатися у тодішніх 1000 марок – це було дуже мало, і конструктори вимушено відштовхувалися від ціни. І оскільки з фінансуванням проекту проблем не було, конструкція створювалася з нуля, і таким чином, що кожен вузол був підпорядкований ідеї невисокої собівартості.

Ціні та раціональному використанню простору підпорядковано компонування усіх агрегатів і навіть конструкція кожного з них.

В 1934 – 1938 рр., коли проектували “народний автомобіль”, новаторством була відсутність рами, але й несучий кузов створити не ризикнули – основою “Жука” служить міцне днище. Для здешевлення двигун об’єднали з трансмісією в один блок, місце розташування якого теж підпорядковано економії – ззаду. Система охолодження – повітряна, без трубопроводів і радіатора, система опалення – “відпрацьованим” повітрям, підвіска – без громіздких пружин, на тонких торсіонах, та ще й така, щоб не доводилося зміцнювати додатково кузов у місцях її кріплення.

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Але у тому і перевага конструкції, створеної спеціально для зниження собівартості – її можна зробити досконалою. Наприклад, простецькі торсіони виготовляють за передовою технологією, а примітивна, на перший погляд, система охолодження ретельно розрахована, щоб двигун ніколи не перегрівався. Та й сама архітектура силового агрегата підпорядкована формі моторного відсіку у похилій задній частині кузова.

Не останню роль грала економічність невеликого двигуна, особливо на ринках, де традиційно домінували ненажерливі багатолітрові "баржі".

Найпотужнішим двигуном “Жука” був 1,6-літровий 50-сильний опозитник. Звісно, з повітряним охолодженням.

Отже, з таким арсеналом якостей німецький “народний автомобіль” вийшов на ринок повоєнної Європи. І згодом вималювалися основні чинники, які зробили Volkswagen Type 1 найбільш поширеною машиною у світі.

Надійність і ціна

Дешеві автомобілі люди вміли виробляти і раніше. Був фундатор бюджетного жанру Ford T (друге місце у рейтингу за масовістю, 15 млн. штук проти 21,5 млн у Beetle), були Austin 7, Fiat Topolino та інші. Але всі вони були або надто мініатюрними, або малокомфортними, або не дуже надійними, або усе це разом. А Volkswagen Kafer при низькій ціні виявився повноцінною машиною з неповторною німецькою якістю.

Тут треба додати, що у купі з надійністю йшов бездоганний (як на ті часи) фірмовий сервіс

У 1960-ті VW Beetle був найдешевшим новим авто на американському ринку. Але серед машин трирічного віку картина геть протилежна. І це при любові американців до шику та комфорту!

Дизайн

Він жук, він справді жук. На відміну від сотень інших моделей він має образ не механічного засобу, а біологічного створіння. При цьому його пропорції виважені, лінії гармонійно ув’язують складні просторові поверхні. Тут же слід віддати належне конструкторам, відповідальним за силовий агрегат. Те, як вони змогли втулити під цей похилий “хітиновий покров“ двигун з коробкою та головною передачею – справжній інженерний подвиг. Додамо, що поряд з мотором в задку є ще чималенький багажник.

Він поза часом

Ще на початку 1960-х топ-менеджери Volkswagen AG робили рішучі спроби оновити “жука”, якому на той час фактично виповнилося чверть століття. Намагалися запустити у маси моделі з його безвідмовним начинням, але в сучасному просторому кузові. Але ні. Модель Volkswagen 1600 (Typе 3) продалася лише у кількості жалюгідних 2,5 млн. – проти 21,5 млн. самого Beetle. Після того, як цього наступника “Жука” зняли з виробництва, сам “Жук” випускався ще … тридцять років! Це ще одне підтвердження тому, наскільки домінував в успіху “Кафера” його дизайн.

Продуктова лінійка VW AG у 1974 р. Golf і Passat – уже друге покоління моделей після Kafer, але сам Kafer все ще на конвеєрах, причому у кількох варіаціях.

Не прощаємось

Оригінальний Beetle концепції 1938 року залишався на конвеєрі навіть тоді, коли Volkswagen AG запустив його ностальгійну реінкарнацію – комфортабельний New Beetle (1998 – 2019 рр.) на сучасній платформі моделі Golf IV.

Оригінальний Volkswagen Beetle зняли з виробництва вже у ХХІ столітті. 2003-го року вирішили, що усі резерви модернізації вичерпано, а ринок врешті-решт обійдеться без цього харизматичного автомобіля, доступного і безвідмовного. Ринок може і обійдеться, а зі шляхів він не зникне ніколи – доки існуватиме на планеті колісний транспорт.

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