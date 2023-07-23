Выход из строя бензонасоса (насоса) обычно случается внезапно. Это обездвиживает автомобиль – двигатель просто не заводится. Расскажем, что нужно делать, чтобы избежать такой проблемы.

Рассмотрим основные причины выхода из строя бензососа и действия, которые можно предпринять для их обнаружения и устранения.

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Загрязнение

Одной из самых распространенных причин неисправностей насоса является загрязнение. С течением времени в топливной системе (а именно в бензобаке) может оседать накипь, грязь, ржавчина, вода или другие загрязнения, забивающие сетку бензонасоса. Если сетка (или фильтр, стоящий перед насосом) засорен, автомобиль теряет мощность, а при дальнейшей эксплуатации насос выходит из строя.

Грязь, засоряющая сетку бензососа, наносит вред и самому устройству

Если вы замечаете перебои в работе двигателя, дергание во время движения или недостаточную мощность двигателя, загрязненный бензонасос может быть причиной.

Несвоевременная замена топливного фильтра

Забитый топливный фильтр создает дополнительную нагрузку на бензосос. Это сокращает его ресурс и может вывести топливную помпу из строя. Для нормальной работы бензонасоса следует соблюдать установленный изготовителем регламент замены фильтров. Обычно это 30-50 тысяч километров пробега.

Топливный фильтр следует своевременно менять

Перегрев

Бензонасос может перегреваться из-за недостаточного охлаждения. Низкий уровень топлива в баке или повреждение вентиляционной системы топливного бака может привести к неправильному охлаждению насоса. Если вы замечаете снижение мощности двигателя после длительной поездки или в жаркую погоду, проверьте уровень топлива и вентиляционную систему топливного бака и выполните необходимые настройки или ремонт.

Любители ездить "на лампочке" подвергают помпе риску перегрева

Особое внимание на уровень бензина в баке следует обращать водителям автомобилей с ГБО. Специалисты рекомендуют держать как минимум треть бака для нормального охлаждения бензонасоса.

Естественный износ

Ротор, лопатки или электрические контакты могут износиться, что приводит к ухудшению эффективности работы помпы или выходу ее из строя. Если вы замечаете шумы, вибрации или нерегулярную работу бензонасоса, это может свидетельствовать о его износе или повреждении. В таком случае рекомендуется обратиться в автосервис для диагностики и замены бензососа. Нормальный срок службы электрического бензонасоса – 150-200 тысяч километров пробега, хотя нередки случаи, когда он служит значительно дольше.

Нормальный ресурс качественного бензонасоса – около 200 тысяч километров.

Электрические проблемы

Неисправность электрических компонентов, питающих бензосос, также могут стать причиной его неисправностей. Некорректное подключение, обрывы, короткое замыкание, закисление контактов может привести к перебоям в работе помпы. Если вы наблюдаете проблемы с питанием бензонасоса (не работает, неправильное давление топлива или периодические отключения), проверьте электрические соединения и проводку и выполните необходимые ремонтные работы.

Если бензонасос не качает, проблема может быть не только в нем, но и в других электрических компонентах.

Вывод

Как видим, простые правила могут снизить риск внезапного выхода из строя бензонасоса. В случае обнаружения неисправностей рекомендуется обратиться к специалистам по диагностике и проведению необходимых ремонтных работ.