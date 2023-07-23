Вихід з ладу бензонасоса (помпи) зазвичай трапляється раптово. Це знерухомлює автомобіль – двигун просто не заводиться. Розповімо, що потрібно робити, аби уникнути такої проблеми.

Розгляньмо основні причини виходу з ладу бензопомпи та дії, які можна зробити для їх виявлення та усунення.

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Забруднення

Однією з найпоширеніших причин несправностей помпи є забруднення. З плином часу в паливній системі (а саме у бензобаку) може осідати накип, бруд, іржа, вода або інші забруднення, які забивають сітку бензонасоса. Якщо сітка (або фільтр який стоїть перед помпою) засмічений, автомобіль втрачає потужність, а при подальшій експлуатації насос виходить з ладу.

Бруд, який засмічує сітку бензопомпи, завдає шкоди й самому пристрою

Якщо ви помічаєте перебої в роботі двигуна, смикання під час руху або недостатню потужність двигуна, забруднений бензонасос може бути причиною.

Несвоєчасна заміна паливного фільтра

Забитий паливний фільтр створює додаткове навантаження на бензопомпу. Це скорочує його ресурс та зрештою може вивести паливну помпу з ладу. Для нормальної роботи бензонасоса слід дотримуватись встановленого виробником регламенту заміни фільтрів. Зазвичай це 30-50 тисяч кілометрів пробігу.

Паливний фільтр слід вчасно міняти

Перегрів

Бензонасос може перегріватися внаслідок недостатнього охолодження. Низький рівень палива в баку або пошкодження вентиляційної системи паливного бака можуть призвести до неправильного охолодження помпи. Якщо ви помічаєте зниження потужності двигуна після тривалої поїздки або в умовах спекотної погоди, перевірте рівень палива та вентиляційну систему паливного бака та виконайте потрібні налаштування або ремонт.

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Особливу увагу на рівень бензину в баку слід звертати водіям автомобілів з ГБО. Спеціалісти рекомендують тримати як мінімум третину бака для нормального охолодження бензонасоса.

Природне зношування

Ротор, лопатки або електричні контакти можуть зноситися, що призводить до погіршення ефективності роботи помпи або виходу її з ладу. Якщо ви помічаєте шуми, вібрації або нерегулярну роботу бензонасоса, це може свідчити про його зношеність або пошкодження. В такому випадку рекомендується звернутися до кваліфікованого автомобільного сервісу для діагностики та заміни бензопомпи. Нормальний строк служби електричного бензонасоса – 150-200 тисяч кілометрів пробігу, хоча нерідко трапляються випадки, коли він служить значно довше.

Нормальний ресурс якісного бензонасоса – близько 200 тисяч кілометрів

Електричні проблеми

Несправність електричних компонентів, які живлять бензопомпу, також можуть стати причиною його несправностей. Некоректне підключення, обриви, коротке замикання, закислення контактів можуть призвести до перебоїв у роботі помпи. Якщо ви спостерігаєте проблеми з живленням бензонасоса (не працює, неправильний тиск палива або періодичні відключення), перевірте електричні з'єднання та проводку, і виконайте необхідні ремонтні роботи.

Якщо бензопомпа не качає, проблема може бути не лише у ньому, але і в інших електричних компонентах

Висновок

Як бачимо, прості правила можуть зменшити ризик раптового виходу з ладу бензонасоса. У випадку виявлення несправностей рекомендується звернутися до фахівців для діагностики та проведення необхідних ремонтних робіт.