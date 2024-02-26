За последние годы наблюдается стремительное увеличение использования электронного формата заключения договора ОСАГО.

69.4% оформленных страховых полисов в 2023 году являются электронными, что подчеркивает удобство и доступность такого формата для водителей. Стоит отметить, что большинство страховых компаний в Украине уже заключают в электронном виде более 90% своего клиентского портфеля договоров ОСАГО.

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К тому же с принятием нового законопроекта об ОСАГО №8300, ожидается постепенный отказ от бумажного формата договоров и все большего использования электронного.

Похожая статистика и с заключением международных сертификатов страхования "Зеленая карта" - более 70% договоров заключаются электронно. К тому же на последнем заседании Генеральной ассамблеи международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" (COB) было принято решение о легитимности электронных договоров с 1 января 2025 года во всех странах-членах системы, поэтому популизация этого формата растет и на международном уровне.

Заключить электронный договор страхования очень просто, достаточно выбрать страховую компанию или ее представителя, перейти на сайт страховщика и пройти регистрацию по заключению договора. МТСБУ рекомендует проверить действие договора после его оформления в Единой централизованной базе данных Бюро, которая доступна по ссылке.