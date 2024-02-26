За останні роки спостерігається стрімке збільшення використання електронного формату укладання договору ОСЦПВ.

69.4% оформлених страхових полісів у 2023 році є електронними, що підкреслює зручність та доступність такого формату для водіїв. Варто зазначити, що більшість страхових компаній в Україні вже укладають в електронному вигляді понад 90% свого клієнтського портфеля договорів ОСЦПВ.

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До того ж з прийняттям нового законопроекту про ОСЦПВНТЗ №8300, очікується поступова відмова від паперового формату договорів і все більшого використання електронного.

Схожа статистика і з укладенням міжнародних сертифікатів страхування “Зелена картка” - понад 70% договорів укладаються електронно. До того ж на останньому засіданні Генеральної асамблеї міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» (COB) було прийнято рішення щодо легітимності електронних договорів з 1 січня 2025 року в усіх країнах-членах системи, тому популізація цього формату зростає і на міжнародному рівні.

Укласти електронний договір страхування дуже просто, достатньо обрати страхову компанію або її представника, перейти на сайт страховика та пройти реєстрацію щодо укладання договору. МТСБУ рекомендує перевірити чинність договору після його оформлення в Єдиній централізованій базі даних Бюро, яка доступна за посиланням.